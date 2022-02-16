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Науковці з Кременчука здобули 84 призові місця на обласному конкурсі-захисті робіт МАН

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 291 Коментарів: 1

 

Найбільше нагород завоював ліцей №30

Команда юних науковців із Кременчука здобула 84 призові місця на обласному етапі конкурсу-захисту наукових робіт Малої академії наук.

За інформацією президента Кременчуцької міської філії МАН Олени Сьомик, перше місце за кількістю перемог цього року посів ліцей ім. Н.М. Шевченко №30 (його вихованці отримали 16 нагород).

Лише на одне призове місце поступився ліцей №11 «Гарант». І почесне третє місце цього року виборов ліцей №4 «Кремінь», маючи 12 призерів.

Інші школи також мають своїх переможців (можна побачити в таблиці). Вітаємо призерів і бажаємо успіхів на всеукраїнському етапі конкурсу!

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: shepetivka.com.ua
Теги: МАН науковці переможці
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Коментарі: 1

243
GAndy:
Сьогодні, 16:51

А "Полет" в расчет не берется?


0 0

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