Науковці з Кременчука здобули 84 призові місця на обласному конкурсі-захисті робіт МАН

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 291 Коментарів: 1

Команда юних науковців із Кременчука здобула 84 призові місця на обласному етапі конкурсу-захисту наукових робіт Малої академії наук.

За інформацією президента Кременчуцької міської філії МАН Олени Сьомик, перше місце за кількістю перемог цього року посів ліцей ім. Н.М. Шевченко №30 (його вихованці отримали 16 нагород).

Лише на одне призове місце поступився ліцей №11 «Гарант». І почесне третє місце цього року виборов ліцей №4 «Кремінь», маючи 12 призерів.

Інші школи також мають своїх переможців (можна побачити в таблиці). Вітаємо призерів і бажаємо успіхів на всеукраїнському етапі конкурсу!