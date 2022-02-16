Дербі не за горами: «Кремінь» вийшов у фінал Кубку Пожечевського

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 326

Сьогодні, 16 лютого, футболісти «Кременя» оформили путівку у фінал Кубку Пожечевського. Підопічні Романа Локтіонова змогли не лише відігратися після пропущеного до перерви, а й вийти вперед у другому таймі. «Кремінь» перемагає полтавський КЛФ з рахунком 2:1.

«Синьо-білі» у фіналі зіграють з «Гірник-Спортом», який напередодні у серії пенальті переміг «Олімпію» Савинці. Фінал Кубку Пожечевського між «Кременем» та «Гірник-Спортом» відбудеться у неділю 20 лютого. Матч розпочнеться о 13.30 у Полтаві. Протистояння буде запеклим, адже дербі між сусідами завжди приваблювало увагу вболівальників. Тим паче «гірники» будуть прагнути реваншу за розгром у групі.

За інформацією «Кременчуцького Телеграфа», «Кремінь» до кінця тижня планує підписати помічника головного тренера, а також кількох гравців, серед яких місцеві гравці та футболісти з інших міст. Наразі у команді проходять перегляд ексзахисник «Зорі» Давронбек Азізов та захисники Микита Фомін (виступав за «Нікополь») і Василь Тропанець з «Балкан».