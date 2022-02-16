Відповіді на найпоширеніші запитання батьків про вакцинацію дітей

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 190

Полтавський обласний центр громадського здоров’я Полтавської обласної ради оприлюднив відповіді фахівців на найбільш поширені та актуальні запитання про профілактичні щеплення.

Чи потрібна вакцинація в разі дотримання високого рівня гігієни та санітарії?

Чимало інфекцій можуть поширюватися незалежно від ступеня нашої охайності. Коли загальне охоплення щепленнями знижується, то хвороби, що попереджаються вакцинами, повертаються.

Наприклад, так сталося з поліомієлітом у 2021 році. На сьогодні в Україні спалах цього захворювання, й дві дитини мають невиліковні наслідки – параліч кінцівок.

Чи є вакцини безпечними?

Будь-яка ліцензована вакцина проходить декілька етапів випробувань. Після цього її схвалюють для використання та надалі регулярно перевіряють.

У більшості випадків після щеплення змін у самопочутті немає. Подеколи буває тимчасова реакція, наприклад, біль у місці ін’єкції або незначне підвищення температури. Такі тимчасові реакції минають самостійно досить швидко та не потребують медичного втручання.

Серйозні побічні ефекти, такі як алергічні реакції, рідкісні та ретельно відстежуються й розслідуються, оскільки в Україні працює система фармакологічного нагляду, ефективність якої на високому рівні оцінили ВООЗ й інші міжнародні партнери.

Вакцини взаємодіють з імунною системою та провокують імунну відповідь, подібну до імунної реакції на природне інфікування. На відміну від живого збудника, вони не призводять до захворювання та потенційних ускладнень.

Краще отримати імунітет: у результаті вакцинації чи перехворіти самому?

Аби повноцінно відповісти на це запитання, потрібно розглянути всі можливі ризики та користь.

Можливі побічні ефекти після вакцинації: біль у місці ін’єкції, підвищена температура тіла до двох днів, рідко судоми або алергічна реакція.

А тепер гляньмо на наслідки захворювання:

хіб-інфекція – розумова відсталість, повна втрата слуху;

поліомієліт – параліч кінцівок і парези (зниження сили м'язів, зумовлене ураженням рухового шляху нервової системи чи периферичного нерва);

кір – енцефаліт і пневмонія;

вірусний гепатит В – рак печінки.

Чи варто «природнім» шляхом набувати собі імунітету? Лише якщо ви готові, що дитина переживе ці невиліковні наслідки.

Чи потрібно вакцинуватися проти хвороб, які майже ліквідовані в Україні?

Так, справді, вакцинація зробила деякі захворювання непомітними. Проте збудники небезпечних хвороб продовжують циркулювати в інших частинах світу. А для збудників у глобалізованому світі кордонів не існує. Унаслідок цього у 2016 році були спалахи кору серед нещепленого населення у Франції, Німеччині, Великій Британії та США. У 2021 році в нашій країні зафіксували спалах поліомієліту.

Чи можна одночасно робити дитині кілька щеплень?

Згідно з науковими даними, одночасне введення кількох вакцин не має несприятливих наслідків для імунної системи дитини. Діти щодня піддаються впливу кількох сотень чужорідних речовин, які спричиняють імунну реакцію. Уявіть, коли ви просто їсте, у тіло надходять антигени, а в порожнині рота й носа живуть численні бактерії. Дитина піддається впливу значно більшого числа антигенів у результаті застуди або ангіни, ніж від вакцин.

Основними перевагами введення відразу кількох вакцин є скорочення кількості відвідувань поліклініки, що заощаджує час, і зростання ймовірності того, що діти отримають щеплення з дотриманням графіка. Крім того, можливість проводити асоційовану вакцинацію, наприклад, проти кору і краснухи, означає скорочення числа ін’єкцій, і, відповідно, менше болю та дискомфорту для дитини.

Чи потрібно вакцинуватися від поліомієліту, коли в країні спалах цього захворювання?

Сьогодні в Україні діти до 6 років, які не отримали або пропустили щеплення проти поліомієліту, – у небезпеці. Аби надати кожній дитині індивідуальний захист від інфікування поліовірусом, від 1 лютого 2022 року розпочалася кампанія імунізації проти поліо.

Поліомієліт (поліо) – це небезпечне інфекційне захворювання. Його спричиняє поліовірус, який вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу. У деяких випадках – до смерті.

Якщо вірус потрапить на побутові предмети чи іграшки, то нещеплена дитина може інфікуватися. Як правило, інфікування починається з брудних рук, через них потрапляє до рота. Після цього вірус розмножується в кишківнику. Вірус може жити в слині або калі інфікованої дитини протягом багатьох тижнів. З випорожненням інфікованого маляти вірус заражає воду та розповсюджується далі.