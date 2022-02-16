Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Кременчук, Фотоколекція

Прапори США, Литви, Туреччини, Великої Британії та Канади замайоріли на стіні мерії Кременчука

Сьогодні, 15:46 Переглядів: 445 Коментарів: 2

 

Цією акцією у владі хотіли подякувати союзникам за підтримку України

На адмінбудівлі мерії Кременчука замайоріли державні прапори країн, які підтримують Україну та надають допомогу у цей складний для країни час. Разом зі стягом України у День єднання з'явилися прапори: Польщі, Канади, США, Європейського союзу, США, Литви та Туреччини.

Синьо-жовті стяги та віра у краще: Кременчук долучився до Дня єднання

Таким чином у місті висловили подяку країнам, що підтримали Україну в умовах військової загрози з боку Росії. За останній час ці країни підтримали Україну на міжнародній арені, а також надіслали кількасот тон зброї для захисту нашої землі від загарбників. 

Фото: Артем Коваленко
2
Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: День єднання прапор
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

4 126
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:48

 ну теперь медикам зарплату выплатят точно!smile


12 3
187
ЯмЩик:
Сьогодні, 17:01

ну нет покоя)))


0 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх