Прапори США, Литви, Туреччини, Великої Британії та Канади замайоріли на стіні мерії Кременчука

Сьогодні, 15:46 Переглядів: 445 Коментарів: 2

На адмінбудівлі мерії Кременчука замайоріли державні прапори країн, які підтримують Україну та надають допомогу у цей складний для країни час. Разом зі стягом України у День єднання з'явилися прапори: Польщі, Канади, США, Європейського союзу, США, Литви та Туреччини.



Таким чином у місті висловили подяку країнам, що підтримали Україну в умовах військової загрози з боку Росії. За останній час ці країни підтримали Україну на міжнародній арені, а також надіслали кількасот тон зброї для захисту нашої землі від загарбників.