Фотофакт: цукерка-рекордсмен завітала до Кременчука

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 142

У краєзнавчому музеї Кременчука з 14 по 28 лютого усі охочі можуть побачити цукерку-рекордсмен, яку виготовила кондитерська компанія Lukas з нагоди 30-річчя Незалежності України.

Розміри грильяжної цукерки просто вражають уяву: її вага сягає тонни, а довжина становить 2 метри. Але роздивлятися фотографії - це одне, а побачити цей витвір кондитерського мистецтва на власні очі - зовсім інше! А ще усі, хто сфотографується з мега-батончиком Sharzan, зможуть взять участь у розіграші подарунків.