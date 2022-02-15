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Кременчук, Культура

Фотофакт: цукерка-рекордсмен завітала до Кременчука

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 142

 

Розміри грильяжної цукерки просто вражають уяву: її вага сягає тонни, а довжина становить 2 метри

У краєзнавчому музеї Кременчука з 14 по 28 лютого усі охочі можуть побачити цукерку-рекордсмен, яку виготовила кондитерська компанія Lukas з нагоди 30-річчя Незалежності України. 

Ціла тонна енергії та драйву: кременчужани створили найбільшу в світі грильяжну цукерку
У Кременчуцькому музеї презентують світовий рекорд - найбільшу цукерку

Розміри грильяжної цукерки просто вражають уяву: її вага сягає тонни, а довжина становить 2 метри. Але роздивлятися фотографії - це одне, а побачити цей витвір кондитерського мистецтва на власні очі - зовсім інше! А ще усі, хто сфотографується з мега-батончиком Sharzan, зможуть взять участь у розіграші подарунків.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Тамара Зінченко Фото: Артем Коваленко
Теги: Lukas цукерка рекорд Краєзнавчий музей
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