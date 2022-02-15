Майже весь резервний фонд бюджету Кременчука йде на оборону міста

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 417 Коментарів: 3

Сьогодні, 15 лютого, на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради депутати внести зміни до бюджету міста. Згідно із змінами, зменшується резервний фонд бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 9,5 мільйонів гривень. Рік лише почався, а у резерві залишилося лише 500 000 грн.

3,5 мільйони підуть на підтримку управління цивільного захисту населення. Керівник управління Ігор Чудаков на бюджетній комісії повідомив, що закуплять радіостанції і засоби телекомунікаційного зв’язку. Радіообладнання, телекомунікаційне обладнання, обладнання супутникового зв’язку зберігатиметься в управлінні цивільного захисту населення і будуть використовуватися у разі потреби.

На забезпечення територіальна оборона Кременчука прохала 7 мільйонів, проте місто змогло виділити - 6.

Міський голова Віталій Малецький зауважив, що прохають відтермінувати оплату відсотків по кредитах, тому планують за рахунок цього поповнити резервний фонд.