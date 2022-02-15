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Майже весь резервний фонд бюджету Кременчука йде на оборону міста

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 417 Коментарів: 3

 

Залишається близько півмільйона гривень

Сьогодні, 15 лютого, на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради депутати внести зміни до бюджету міста. Згідно із змінами, зменшується резервний фонд бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 9,5 мільйонів гривень. Рік лише почався, а у резерві залишилося лише 500 000 грн.

3,5 мільйони підуть на підтримку управління цивільного захисту населення. Керівник управління Ігор Чудаков на бюджетній комісії повідомив, що закуплять радіостанції і засоби телекомунікаційного зв’язку. Радіообладнання, телекомунікаційне обладнання, обладнання супутникового зв’язку зберігатиметься в управлінні цивільного захисту населення і будуть використовуватися у разі потреби.

На забезпечення територіальна оборона Кременчука прохала 7 мільйонів, проте місто змогло виділити - 6.

Міський голова Віталій Малецький зауважив, що прохають відтермінувати оплату відсотків по кредитах, тому планують за рахунок цього поповнити резервний фонд. 

3
Автор: Альона Душенко
Теги: територіальна оборона
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Коментарі: 3

8
Charlie:
Сьогодні, 13:15

Краще б закрили оту газету. От вам i 9 млн.neutral_face


17 0
1 463
hunter:
Сьогодні, 13:34

Вот где можно разбогатеть на таких операциях.


4 1
1 361
antikola:
Сьогодні, 13:44

Цитата: hunter
на таких операциях
и контроля ж никакого!



как и тут---


COVID-тисяча: вакциновані українці вже накупили книжок на 1 млрд грн
На сьогодні програмою єПідтримка скористалися вже понад 8,6 млн українців. Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 8,6 млрд грн, а 3 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили.

2 0

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