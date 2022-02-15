На Полтавщині чоловік вбив матір своєї дитини

В м.Заводське на Полтавщині чоловік застрелив 29-річну співмешканку із рушниці, інформують «Надзвичайні новини».
Трагедія сталася в день похорон батька чоловіка. Забравши рушницю з батьківського будинку, приніс її додому. Ввечері посварився зі своєю набагато молодшою співмешканкою і чоловік застрелив її з рушниці.
Пара жила не в шлюбі, але мала спільного сина. Зараз дитина у сестри чоловіка.
Поліція з’ясовує причину вбивства.
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