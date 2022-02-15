На Полтавщині чоловік вбив матір своєї дитини

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 587

Поліція з’ясовує чи був він в стані ефекту

В м.Заводське на Полтавщині чоловік застрелив 29-річну співмешканку із рушниці, інформують «Надзвичайні новини».

Трагедія сталася в день похорон батька чоловіка. Забравши рушницю з батьківського будинку, приніс її додому. Ввечері посварився зі своєю набагато молодшою співмешканкою і чоловік застрелив її з рушниці.

Пара жила не в шлюбі, але мала спільного сина. Зараз дитина у сестри чоловіка.

Поліція з’ясовує причину вбивства.