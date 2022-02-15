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Кременчук

Кременчуком пересуватиметься військова техніка - мешканців закликають не панікувати

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 1 980 Коментарів: 4

 

У разі питань звертайтеся до служби допомоги 15-63

Міський голова Кременчука Віталій Малецький сказав, що Кременчуком пересуватиметься військова техніка, тому закликає мешканців не турбуватися. Про це він заявив на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради.

За його словами, можлива передислокація військової техніки. Кременчужани можуть телефонувати до служби допомоги 15-63 й уточнити інформацію.

Зараз службу 15-63 підсилять працівниками, які мають досвід роботи у військовій службі.

Нагадаємо, що військові прохають громадян України не проводити фото, відео зйомку та онлайн трансляцію та не публікувати у соціальних мережах відомості про місцезнаходження військової техніки, озброєння, майна та особового складу. А також не поширювати інформацію про рух колон військової техніки та переміщення будь-яким способом особового складу, проведення навчань тощо.

13
Автор: Альона Душенко
Теги: військові
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Коментарі: 4

148
Oleg Olimp:
Сьогодні, 12:25

Взагалі глупо  інформувати про передислокацію стратегічно важливої зброї, особливо таку міську владу як наша

P.S. Хіба  це зробили щоб" братам" не було сенсу бомбити військову частину яка знаходиться в жилих кварталах міста


15 4
1 361
antikola:
Сьогодні, 12:26

спички и соль еще не раскупили?


6 10
661
JJAbrams:
Сьогодні, 12:41

Желательно видео и фото материалы не делать и в сеть не выкладывать!


16 1
238
Saidis:
Сьогодні, 13:51

в новостях кругом новости о чартерах олигархов в спокойные страны. призывы Зе вернуться блудных сыновей в страну. военная техника, совещания "что делать в момент Ч". да, реально - чего паниковать.)) 


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