Кременчуком пересуватиметься військова техніка - мешканців закликають не панікувати

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 1 980 Коментарів: 4

Міський голова Кременчука Віталій Малецький сказав, що Кременчуком пересуватиметься військова техніка, тому закликає мешканців не турбуватися. Про це він заявив на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради.

За його словами, можлива передислокація військової техніки. Кременчужани можуть телефонувати до служби допомоги 15-63 й уточнити інформацію.

Зараз службу 15-63 підсилять працівниками, які мають досвід роботи у військовій службі.

Нагадаємо, що військові прохають громадян України не проводити фото, відео зйомку та онлайн трансляцію та не публікувати у соціальних мережах відомості про місцезнаходження військової техніки, озброєння, майна та особового складу. А також не поширювати інформацію про рух колон військової техніки та переміщення будь-яким способом особового складу, проведення навчань тощо.