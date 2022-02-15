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Адмінкомісії при міськвиконкомі нададуть право штрафувати за порушення правил карантину

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 338

 

Штраф може сягати від 170 до 170 тисяч грн

Відповідний проєкт рішення міськвиконкому сьогодні оприлюднений на порталі міської ради. Рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради планується надати повноваження адміністративної комісії при міськвиконкомі на розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 443 КУпАП.

У проєкті йдеться про необхідність «дотримання адміністративного законодавства України в частині порушення правил щодо карантину людей та зменшення розповсюдження гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Зазначена стаття за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил та норм передбачає накладання штрафу на громадян у розмірі від однієї до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 34 тис. грн, а на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34 000 – 170 000 грн).

За перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту передбачається накладення штрафу у розмірі від десяти до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 до 255 грн.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: карантин виконком штраф
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