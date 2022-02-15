«Разом захистимо Україну»: Депутати Кременчука звернулися до мешканців міста

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Сьогодні, 15 лютого, депутати Кременчуцької міської ради на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради звернулися до мешканців через загострення ситуації на кордоні України та повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Звернення депутатів Кременчуцької міської ради до мешканців Кременчуцької міської територіальної громади у зв’язку із суспільно-політичною ситуацією, що склалася на фоні загрози військового вторгнення на територію України з боку Російської Федерації

Вісім років Україна протистоїть російській агресії, протягом яких тривають військові дії на Сході нашої держави. Проте російська агресія не обмежується фізичною присутністю окупаційних військ. Ворог здійснює атаки в інформаційному просторі, намагаючись послабити нашу здатність чинити опір. Українці зіткнулись зі спробами нагнітання паніки, поширення фейкової інформації та викривлення реального стану речей. Усе це є одним з інструментів гібридної війни проти України.

Наша держава усвідомлює загрози ескалації ситуації з боку Російської Федерації. Керівництво країни разом з нашими закордонними партнерами докладають максимальних зусиль, щоб розрядити ситуацію і не допустити незворотних наслідків, врегулювати конфлікт політико-дипломатичним шляхом. Збройні Сили України, Національна поліція, СБУ, ДНСН, інші силові структури постійно перебувають у режимі найвищої боєготовності.

Президент України зазначив, що ми впевнені у наших Збройних Силах, але наші військові теж мають відчувати нашу підтримку, нашу згуртованість та нашу єдність. Основа нашої армії – це впевненість власного народу та міцна економіка.

Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області усіма силами сприяє посиленню обороноздатності країни. Сьогодні нами прийнято важливі рішення для допомоги та матеріального забезпечення підрозділів територіальної оборони.

Важливим питанням для нас є забезпечення життєдіяльності громади у разі виникнення різного роду загроз, зумовлених можливими воєнними діями у разі військового нападу Російської Федерації на Україну. До усіх відповідальних служб нашого міста доведені задачі чіткої взаємодії та оперативного реагування. Обговорено питання цивільного захисту населення, захисту стратегічних міських підприємств, організації територіальної оборони міста.

На сьогодні ситуація в місті контрольована. Усі служби працюють безперебійно, забезпечуючи нормальну життєдіяльність територіальної громади. Але стабільність і добробут залежать не лише від дій влади, а й від зважених дій кожної людини. Усім нам необхідно зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації, а у разі виникнення реальної загрози – діяти злагоджено і оперативно. Разом ми захистимо Україну, нашу свободу, незалежність та гідність!