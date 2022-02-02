У Кременчуцькому музеї презентують світовий рекорд - найбільшу цукерку

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 0

14 лютого о 17.00 у Кременчуцькому краєзнавчому музеї презентують світовий рекорд - найбільшу грильяжну цукерку «Sharzan» TM Lukas. Усі охочі кременчужани зможуть побачити цукерку на власні очі з 14 до 28 лютого.

Команда спеціалістів компанії протягом 3-х місяців працювала над створенням цукерки, вага якої сягнула неймовірної відмітки - 1 тонна.

Досягнення присвятили 30-й річниці незалежності України. Рекордна цукерка дорівнює близько 66000 цукеркам стандартного розміру. На її виготовлення використали півтонни арахісу, 250 кг цукру, 140 кг патоки, 100 кг глазурі та інших інгредієнтів.

Реєстрація рекорду стала несподіванкою й для самої компанії. Адже націлившись на український рекорд кременчуцька компанія встановила рекорд світу.