Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Кременчук, Культура, Афіша

У Кременчуцькому музеї презентують світовий рекорд - найбільшу цукерку

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 0

 

Побачити рекорд зможуть всі охочі до кінця зими

14 лютого о 17.00 у Кременчуцькому краєзнавчому музеї презентують світовий рекорд - найбільшу грильяжну цукерку «Sharzan» TM Lukas. Усі охочі кременчужани зможуть побачити цукерку на власні очі з 14 до 28 лютого. 

Ціла тонна енергії та драйву: кременчужани створили найбільшу в світі грильяжну цукерку

Команда спеціалістів компанії протягом 3-х місяців працювала над створенням цукерки, вага якої сягнула неймовірної відмітки - 1 тонна.

Досягнення присвятили 30-й річниці незалежності України. Рекордна цукерка дорівнює близько 66000 цукеркам стандартного розміру. На її виготовлення використали півтонни арахісу, 250 кг цукру, 140 кг патоки, 100 кг глазурі та інших інгредієнтів.
Реєстрація рекорду стала несподіванкою й для самої компанії. Адже націлившись на український рекорд кременчуцька компанія встановила рекорд світу. 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: рекорд музей
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх