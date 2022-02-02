«Українська правда» оприлюднила розслідування з ДТП за участю голови Полтавського обласного осередку партії «Слуга народа» Олександра Трухіна. Нагадаємо, 23 серпня Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.
На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами «давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.
На відео Трухін каже, що не був за кермом автівки, яка потрапила у ДТП. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити».
Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та що «Слуга народу» порадив «нє ісполнять».
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Трухіна вже виключили із «Слуги народу» та позбавили повноважень голови полтавського осердку партії, про це заявила голова партії Олена Шуляк.
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