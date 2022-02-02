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Надзвичайні новини

«Це мій кент. Ніяких претензій не буде», - відео з головою Полтавського осередку «Слуги народа» Трухіним після ДТП (Доповнено)

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 1 477 Коментарів: 9

 

На Відео він намагається «вирішити питання» з правоохоронцями

«Українська правда» оприлюднила розслідування з ДТП за участю голови Полтавського обласного осередку партії «Слуга народа» Олександра Трухіна. Нагадаємо, 23 серпня Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. 

На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами «давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.

На відео Трухін каже, що не був за кермом автівки, яка потрапила у ДТП. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити».

Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та що «Слуга народу» порадив «нє ісполнять».

Доповнено:

Трухіна вже виключили із «Слуги народу» та позбавили повноважень голови полтавського осердку партії, про це  заявила голова партії Олена Шуляк.

6
Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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Коментарі: 9

339
cenzor:
Сьогодні, 09:35

и тут же посыпались заявы агрохимии и остальных слуг нарида, какой он плохой, исключить его изпартии,аяяяй. А все это время что этого видео никто не видел? но сс..ки молчали же! А этот гундосый вообще заявил что типа с кем не бывает. Ну после такого скандала в нормальной стране президент бы в отставку подал сам, монастырского на нары....а зеленые выборцы кушают все это и причмокивают сватами...


30 5
908
evil:
Сьогодні, 09:56

Трухин безусловно мразь. Но тот, кто на самой высокой государственной должности c погонами квартального дурачка покрывает трухина - мразь вдвойне. 


30 5
339
cenzor:
Сьогодні, 10:50

Цитата: evil
покрывает трухина
с августа прошлого года!!! какого нибудь васю, уже бы посадили давно...а тут--

Журналисты также спрашивали у президента об отставках «слуг», которые нарушили закон, в частности имея в виду Трухина. Зеленский отметил: «Там никто не погиб, слава Богу, все живы ㅡ это самое главное. Если бы там что-то страшное произошло, не дай Бог, — поверьте, человека не было бы уже. 



Бухий нардеп з сумкою зі 150 тисяч, який пропонує хабар поліцейському, погрожує подзвонити міністру і намагається втекти в ліс з місця ДТП - це тепер обличчя фракції "Слуга народу",

- журналістка Трибушна


17 1
378
Olexander:
Сьогодні, 11:28

Цитата: cenzor
Ну после такого скандала в нормальной стране
ну тут це не той випадок )Питання зе-виборцям : Вам не соромно ??Хоча ...відповідь одна : аби не Порох..((


12 3
135
Lisbon:
Сьогодні, 11:33

Кінець епохи брехні (с)

Ми зробили це разом (с)


6 2
570
Кавоман:
Сьогодні, 11:58

"ДТП із Трухіним: у ДБР заявили, що у них не було оприлюдненого журналістами відео"

 

Так, так, вірю...


5 0
339
cenzor:
Сьогодні, 12:15

Цитата: Кавоман
у ДБР заявили
smile та там и монастырский уже не при делах. зеленые обгадились опять по самую макушку, но пытаются сделать умную мину



Так от. Наступне, що має стати явним, - роль нардепа Трухіна у курсуванні корупційних грошей з "Великого будівництва" на зарплати "слугам" в конвертах. Історія, у якої теж не один свідок. Історія, на яку спокусилися найантикорупційніші депутати від "слуг". Власне це - і є причина, чому Трухіну так допомагали із тим ДТП. Так допомагали, що... Президент замість "вийди-звідси-розбійник" робив вигляд, ніби там нічого не сталося. Що кримінальну справу ховали у ДБР. І що свідки боялися спілкуватись, щойно чули тему",

- резюмувала Юрченко.


1 1
537
1
s2e7r8g:
Сьогодні, 12:17

Цитата: evil

Трухин безусловно мразь.... 

Та там в ВР 99,9% таких, ну кроме одного конечно же smile До этого никто из депутатов любых фракций и партий не совершал ДТП? Хоть один заявил "Я виноват, готов понести заслуженное наказание"?


2 4
339
cenzor:
Сьогодні, 13:09

Цитата: s2e7r8g
До этого никто из депутатов любых фракций и партий не совершал ДТП? Хоть один заявил "Я виноват, готов понести заслуженное наказание"?
ну сейчас же самая правильная партия, монопартия! которая против коррупции и за закон для всех, не? а оказалось зробили себе разом, та ще й як!



Підтримка європейських лідерів вплинула на стабілізацію гривні.

Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції.

кто нибудь видел сегодняшние торги на межбанке? шо оно мелет? какая стабилизация?то что дали денег зза бугра немного, которые перекочуют по карманам, это не отменит инфляцию. Для кого он этот бред несет?


3 0

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