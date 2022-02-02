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Юні кременчужани стали кращими у розбиранні автомата на турнірі «Бойова готовність»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 364

 

Змагання присвячені пам'яті загиблого воїна АТО лейтенанта Івана Ступака

Вихованці клубу юних десантників та миротворців «Гвардія» Кременчук взяли участь у Всеукраїнському військово-спортивному турнірі «Бойова готовність». Змагання, які проходили 29-30 січня у Фастові, були присвячені пам'яті загиблого воїна АТО лейтенанта Івана Ступака. Цього разу день проведення змагань співпав з річницею загибелі Героя – учасники заходу вшанували пам’ять виступами та покладанням квітів до пам’ятника лейтенанту Івану Ступаку.

 

Як повідомляє пресслужба ГО ОВЗС «Гвардія», участь у змаганнях взяли команди з Київської, Чернігівської, Черкаської, Хмельницької, Полтавської областей. Хлопці та дівчата у віці 10-13 років військово-патріотичного спрямування.

У програмі турніру наступні напрямки:

  • фізична підготовка (підтягування, комплексно-силова вправа, перенесення тягарів);
  • вогнева підготовка (стрільба з гвинтівки, розбирання – складання автомату);
  • військовий рукопашний бій.

За підсумками турніру вихованці КЮДМ «Гвардія» ГО ОВЗС «Гвардія» (ВОВПО) Кременчука показали гарні результати, особливо в розбиранні-складанні автомата АК, та посіли 4 місце у загальному заліку турніру.

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ГО Гвардія
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