Юні кременчужани стали кращими у розбиранні автомата на турнірі «Бойова готовність»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 364

Вихованці клубу юних десантників та миротворців «Гвардія» Кременчук взяли участь у Всеукраїнському військово-спортивному турнірі «Бойова готовність». Змагання, які проходили 29-30 січня у Фастові, були присвячені пам'яті загиблого воїна АТО лейтенанта Івана Ступака. Цього разу день проведення змагань співпав з річницею загибелі Героя – учасники заходу вшанували пам’ять виступами та покладанням квітів до пам’ятника лейтенанту Івану Ступаку.

Як повідомляє пресслужба ГО ОВЗС «Гвардія», участь у змаганнях взяли команди з Київської, Чернігівської, Черкаської, Хмельницької, Полтавської областей. Хлопці та дівчата у віці 10-13 років військово-патріотичного спрямування.

У програмі турніру наступні напрямки:

фізична підготовка (підтягування, комплексно-силова вправа, перенесення тягарів);

вогнева підготовка (стрільба з гвинтівки, розбирання – складання автомату);

військовий рукопашний бій.

За підсумками турніру вихованці КЮДМ «Гвардія» ГО ОВЗС «Гвардія» (ВОВПО) Кременчука показали гарні результати, особливо в розбиранні-складанні автомата АК, та посіли 4 місце у загальному заліку турніру.