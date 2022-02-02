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Кременчук, Спорт, Кременчуг

6 хокеїстів «Кременчука» викликали у національну збірну України

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 143

 

Попередньо планувалося, що вінцем збору стане проведення поєдинків «Єврочелленджу», але потенційні суперники нашої команди вирішили утриматися від поїздки в Україну з огляду на епідеміологічну ситуацію та через ризик початку бойових дій на території нашої держави

Наставник національної збірної України Вадим Шахрайчук визначився зі списком кандидатів у національну збірну на збір, який відбудеться 7-12 лютого в київському Палаці спорту. Серед них шість гравців ХК «Кременчук»: захисники Денис Матусевич, Олександр Горлушко, Всеволод Толстушко та нападники Олексій Ворона, Іван Савченко, Тимур Гриценко.

Попередньо планувалося, що вінцем збору стане проведення поєдинків «Єврочелленджу», але потенційні суперники нашої команди вирішили утриматися від поїздки в Україну з огляду на епідеміологічну ситуацію та через ризик початку бойових дій на території нашої держави. Тому збір носитиме виключно підготовчий характер, з теоретичними заняттями, відео-аналізом попередніх поєдинків і щоденними тренуваннями на льоду. 

Розширений список кандидатів у національну збірну на лютий 2022 року 

Воротарі: Сергій Писаренко («Дніпро»), Дмитро Кубрицький («Сокіл»), Семен Майко (БСФК) 

Оборонці: Олександр Александров («Харківські Берсерки»), Денис Матусевич, Олександр Горлушко, Всеволод Толстушко (всі – «Кременчук»), Владислав Герцик, Іван Сисак (обидва – «Сокіл»), Сергій Логач, Артем Гребеник (обидва – БСФК), Євген Ратушний («Дніпро») 

Нападники: Віктор Андрущенко, Роман Благий, Дмитро Німенко, Євген Фадєєв, Михайло Сімчук, Денис Гончаренко, Богдан Ступак (всі – «Сокіл»), Олексій Ворона, Іван Савченко, Тимур Гриценко (всі – «Кременчук»), Віталій Лялька («Пряшів», Словаччина), Михайло Чіканцев («Калікс», Швеція), Денис Бородай, Ярослав Панченко (обидва – БСФК) 

Збори в Києві стануть черговим етапом підготовки збірної України до чемпіонату світу в дивізіоні 1В, який відбудеться 25 квітня – 1 травня в польському Катовіце. Суперниками українців будуть команди Литви, Польщі, Естонії, Японії і Сербії.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук збірна України
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