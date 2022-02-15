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Помер АТОвець з Кременчука Олександр Гавриш

Сьогодні, 14:17 Переглядів: 1 122

 

Його серце зупинилося у віці 42 років

12 лютого у віці 42 років зупинилося серце учасника антитерористичної операції Володимира Івановича Гавриша.

Володимир з 2016 по 2019 роки безпосередньо брав участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України на контрактній основі. Мав статус «Учасник бойових дій».

Залишились мати, дружина та дві доньки. Співчуття рідним та близьким!

Поховання Володимира Гавриша відбулося 14 лютого у селі Коробівка Черкаської області.

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Автор: Альона Душенко
Теги: АТОвці помер воины света
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