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Виділяють гроші військовим: у Кременчуці затвердили Програму розвитку територіальної оборони

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 468 Коментарів: 2

 

З міського бюджету передбачають кошти на підтримку української армії 

У Кременчуці затвердили Програму розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади і внесли зміни до показників бюджету громади на 2022 рік. Відповідні зміни кременчуцькі депутати внесли на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради. 

На початку розгляду питання перед депутатами виступили керівники військових підрозділів, які подякували за моральну та фінансову підтримку. 

Командир військової частини А-1546 полковник Олександр Келембет розповів, що з початку року фінансування частини йде у обмеженому вигляді по забезпеченню ряду матеріально-технічних засобів.

- Ми охоплені таким чином, що можливі дії як зі сходу, півдня, так і з півночі... Ми готові до широкого повномасштабного вторгнення на територію України. У тому числі готові до оборони Кременчука, - зауважив військовий.
Кременчуком пересуватиметься військова техніка - мешканців закликають не панікувати
Командир військової частини А-1546 полковник Олександр Келембет
Командир військової частини А-1546 полковник Олександр Келембет

Полковник СБУ «А» Андрій Макєєв заявив, що Кременчук неодноразово допомагав військовим та СБУ. За його словами, саме три машини придбали за бюджетні кошти міста. Й зараз планують придбати дві автівки Renault Duster, які допомагають виконувати завдання працівникам СБУ.

- У 2014 році ми зустрічали АТО в Ізюмі. Й початок АТО почався з трагічної дати - загибелі працівника СБУ, нашого відділу «А» (Альфа). В АТО нас привезли автобусами, які виділили з київського управління. У нас транспорту не було. За весь час роботи управління отримали три нових авто і все це за сприяння міста (одне авто за каденції Бабаєва, два - Малецького), - розповів з трибуни представник СБУ «А».
Полковник СБУ «А» Андрій Макєєв
Полковник СБУ «А» Андрій Макєєв

Командир в/ч 3059 Нацгвардії Олег Довгалюк також заявив, що готові захищати Україну та місто. Вони також на ці кошти придбають автомобіль та інші засоби.

Командир в/ч 3059 Нацгвардії Олег Довгалюк
Командир в/ч 3059 Нацгвардії Олег Довгалюк

Командир військової частини А7311 (територіальна оборона) Вадим Проценко заявив, що новостворений підрозділ на кінець березня має бути розгорнутий та приймати зброю.

- На кінець березня маємо з нуля розгорнути військову частину й бути готовими отримати на зберігання та використання зброю, - розповів Вадим Проценко.

За його словами, повністю набраний штат батальйону. Зараз почався набір резервістів, які братимуть участь у захисті Кременчука та Кременчуцького району. До кінця березня мають укласти 70% контрактів.

Командир військової частини А7311 Вадим Проценко
Командир військової частини А7311 Вадим Проценко

Депутати Кременчука затвердили програму розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади. 

Для забезпечення реалізації першочергових заходів територіальної оборони за рахунок місцевого бюджету передбачити наступні обсяги фінансування:

5 Управління (Міжвідомчий центр спеціальної підготовки)

1 000 000 грн

Військова частина 3059 Національної гвардії України

1 000 000 грн

Військова частина А 1546 Міністерства оборони України

1 000 000 грн

Військова частина A7311

4 432 000 грн

Всього на реалізацію програми передбачили 7 432 000 грн.

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Автор: Альона Душенко
Теги: територіальна оборона Кременчуцька міська рада нацгвардія СБУ ракетники війна
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Коментарі: 2

203
mefisto:
Сьогодні, 15:03

,,на конец марта,, начнут готовиться получать оружие? Через полтора месяца? Это шутка такая? А обучение, боевое слаживание? Дайте 4,4 миллиона из бюджета города на призрак - часть которая может к осени  научится стрелять по мишеням?

А где 1,5 процента что мы платим 7 лет из зарплат?


10 0
1 367
antikola:
Сьогодні, 15:06

Цитата: mefisto
на конец марта,
вовремя как раз

 

The Sun: 

 

Росія нападе на Україну завтра о 3 годині ночі, завдавши масивного ракетного удару за участю 200 тис. військових

2 12

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