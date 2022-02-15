Виділяють гроші військовим: у Кременчуці затвердили Програму розвитку територіальної оборони

У Кременчуці затвердили Програму розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади і внесли зміни до показників бюджету громади на 2022 рік. Відповідні зміни кременчуцькі депутати внесли на позачерговій сесії Кременчуцької міської ради.
На початку розгляду питання перед депутатами виступили керівники військових підрозділів, які подякували за моральну та фінансову підтримку.
Командир військової частини А-1546 полковник Олександр Келембет розповів, що з початку року фінансування частини йде у обмеженому вигляді по забезпеченню ряду матеріально-технічних засобів.
Полковник СБУ «А» Андрій Макєєв заявив, що Кременчук неодноразово допомагав військовим та СБУ. За його словами, саме три машини придбали за бюджетні кошти міста. Й зараз планують придбати дві автівки Renault Duster, які допомагають виконувати завдання працівникам СБУ.
Командир в/ч 3059 Нацгвардії Олег Довгалюк також заявив, що готові захищати Україну та місто. Вони також на ці кошти придбають автомобіль та інші засоби.
Командир військової частини А7311 (територіальна оборона) Вадим Проценко заявив, що новостворений підрозділ на кінець березня має бути розгорнутий та приймати зброю.
За його словами, повністю набраний штат батальйону. Зараз почався набір резервістів, які братимуть участь у захисті Кременчука та Кременчуцького району. До кінця березня мають укласти 70% контрактів.
Депутати Кременчука затвердили програму розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади.
Для забезпечення реалізації першочергових заходів територіальної оборони за рахунок місцевого бюджету передбачити наступні обсяги фінансування:
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5 Управління (Міжвідомчий центр спеціальної підготовки)
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1 000 000 грн
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Військова частина 3059 Національної гвардії України
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1 000 000 грн
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Військова частина А 1546 Міністерства оборони України
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1 000 000 грн
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Військова частина A7311
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4 432 000 грн
Всього на реалізацію програми передбачили 7 432 000 грн.
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