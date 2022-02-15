Підприємства групи Ferrexpo успішно пройшли міжнародний аудит

Полтавський та Єристівський ГЗК, що входять у групу Ferrexpo, у січні успішно пройшли аудит соціальної відповідальності за методикою SMETA, який проводила міжнародна компанія Intertek.
У ході аудиту досліджувався рівень соціального захисту працівників. Перевіряли виробничі підрозділи, допоміжні служби та адміністрацію. Також проводились групові та індивідуальні інтерв'ю з усіма ланками основних співробітників, працівників допоміжних служб та підрядних організацій.
Позитивно відзначили підходи керівництва підприємств до соціального забезпечення співробітників. Зокрема, безкоштовне транспортування до робочого місця, якісне медичне обслуговування на базі власної медико-санітарної частини, страхування здоров'я та життя тощо.
Керівниця відділу продажів у Європі - виконавча директорка із зовнішніх зв'язків Групи Ferrexpo Ярославна Блонська зазначає, що вперше проходили такий аудит.
Результати соціального аудиту будуть оприлюднені на офіційному сайті платформи Sedex.
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