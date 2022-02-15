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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Підприємства групи Ferrexpo успішно пройшли міжнародний аудит

Сьогодні, 14:52 Переглядів: 308 Коментарів: 1

 

Позитивно відзначили підходи керівництва підприємств до соціального забезпечення співробітників

Полтавський та Єристівський ГЗК, що входять у групу Ferrexpo, у січні успішно пройшли аудит соціальної відповідальності за методикою SMETA, який проводила міжнародна компанія Intertek.

У ході аудиту досліджувався рівень соціального захисту працівників. Перевіряли виробничі підрозділи, допоміжні служби та адміністрацію. Також проводились групові та індивідуальні інтерв'ю з усіма ланками основних співробітників, працівників допоміжних служб та підрядних організацій.

Позитивно відзначили підходи керівництва підприємств до соціального забезпечення співробітників. Зокрема, безкоштовне транспортування до робочого місця, якісне медичне обслуговування на базі власної медико-санітарної частини, страхування здоров'я та життя тощо.

- За результатами аудитів встановили, що зазначені підприємства дотримуються вимог конвенцій Міжнародної Організації Праці та програми SMETA. Роботодавець забезпечує умови для безпечної праці, робочий час відповідає вимогам законодавства України та галузевим стандартам. Відсутня дискримінація, підприємство керується положеннями, що повною мірою захищають права працівників, - каже Інна Ус, провідна аудиторка соціальної відповідальності та систем менеджменту компанії Intertek.

Керівниця відділу продажів у Європі - виконавча директорка із зовнішніх зв'язків Групи Ferrexpo Ярославна Блонська зазначає, що вперше проходили такий аудит.

- Позитивний висновок аудиторів засвідчує не лише високу якість виробництва, а й гідний рівень соціальної відповідальності наших підприємств. Результати аналізу ще раз підтвердили, що Ferrexpo створила необхідні умови для безпечної роботи, впроваджує сучасні передові технології задля зменшення негативного впливу своєї діяльності на навколишнє середовище. Є надійним діловим партнером як в Україні, так і на міжнародних ринках, - додала Ярославна Яблонська.

Результати соціального аудиту будуть оприлюднені на офіційному сайті платформи Sedex.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo аудит Біланівський ГЗК Єристівський ГЗК
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Коментарі: 1

1 367
antikola:
Сьогодні, 14:57

еще бы они не прошлиsmile


0 0

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