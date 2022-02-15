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Полтавська обласна рада збільшила видатки на потреби оборонної роботи на 20 млн грн

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 321 Коментарів: 1

 

Сьогодні відбулась ХІ позачергова сесії Полтавської обласної ради

На ній були розглянуті питання щодо внесення змін до Комплексної програми забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021-2027 роки.

Обсяг фінансування Програми за рахунок коштів обласного бюджету збільшено на 20 млн грн – до 99 млн 454 тис грн. Для забезпечення реалізації додаткових заходів Програми депутати внесли зміни до обласного бюджету на 2022 рік. Джерелом покриття додаткових видатків визначено залишок бюджетних коштів загального фонду обласного бюджету на початок року. Тож, 20 млн грн направлять на потреби оборонної роботи.

На цій же сесії затверджений звіт про виконання обласного бюджету Полтавської області за 2021 рік.  По доходах (з урахуванням офіційних трансфертів) - у сумі 7 млрд 613 млн грн, з них по загальному фонду 4 млрд 811 млн грн. А по видатках - у сумі 7 млрд 213 млн, з них по загальному фонду 3 млрд 170 млн грн. Отже, як бачимо, минулого року доходи обласного бюджету по загальному фонду перевищили його видатки на 1 млрд 641 млн грн.

Крім того депутати Полтавської обласної ради прийняли Звернення до мешканців області у зв’язку з суспільно-політичною ситуацією, що склалася на фоні загрози військового вторгнення на територію України з боку Російської Федерації. У ньому мешканців області закликають зберігати спокій та не піддаватися на провокації.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська облрада оборона програма
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Коментарі: 1

1 367
antikola:
Сьогодні, 15:15

ото где под шумок поднять бабла можно.....кому война....как говорится.



а беня под шумок на топливе гешефт делает 


3 2

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