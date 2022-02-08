Передплачуйте «Кременчуцький ТелеграфЪ» та «Для дому і сім'ї» за «ковідну тисячу»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 251 Коментарів: 1

Зроби подарунок для своїх рідних - передплати газету «Кременчуцький ТелеграфЪ» та «Для дому і сім'ї»

Запрацювала програма єПідтримка для передплати друкованих ЗМІ. Тепер можна зробити подарунок й передплатити газету «Кременчуцький ТелеграфЪ» та «Для дому і сім'ї» за «ковідну тисячу».

За вчорашній «тестовий» день через онлайн-сервіс «Укрпошти» отримано перші 60 замовлень на передплату національних та місцевих видань. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Саме онлайн-сервіс з передплати стає наразі головним і єдиним варіантом прийому «Укрпоштою» коштів з єПідтримки.

- Листоноші, відділення та поштові термінали на місцях можуть і надалі приймати платежі в рахунок власних коштів українців, але не працюватимуть із «тисячею» за вакцинацію. Тому редакції національних і місцевих видань мають агітувати передплачувати свої ЗМІ через сайт «Укрпошти», де викладено всі каталоги.

Очевидно, що тиражі газетам і журналам нарощувати непросто, але з‘являється фінансовий ресурс, за який варто позмагатися. До всього, в умовах, коли держава обмежує варіанти придбання товарів і послуг за єПідтримку - розваги, книги, фітнес чи подорожі - для українців поважного віку передплата на газети може виступати пріоритетом, - розповів Сергій Томіленко.

Як предпллатити за «ковідну тисячу» газету «Кременчуцький Телеграф Ъ »

Заходимо на сайт Укрпошти у розділ Передплата. Обираємо код передплати: «Кременчуцький ТелеграфЪ» - 41757 та «Для дому і сім'ї» - 01600.

Обираємо кількість комплектів та кількість місяців. Далі додаємо у кошик.

Зверніть, будь ласка, увагу. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 р. № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» на інформаційних ресурсах АТ «Укрпошта» відтепер відображаються поштові адреси з новими назвами районів.

У зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою України збільшилася кількість однойменних населених пунктів в одному районі. Саме тому коректна ідентифікація населених пунктів можлива лише за поштовим індексом.

Для вашої зручності знайти індекс необхідного населеного пункту на сайті та у мобільному застосунку АТ «Укрпошта» можна як за новою, так і за старою назвою району. Водночас на супровідних ярликах до відправлень вказується новий район. Уважно перевіряйте поштові індекси відправника та отримувача для коректного адресування відправлень, якщо ви замовляєте газети для родичів з району або іншого регіону.