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Кременчук, Новини сайту

Передплачуйте «Кременчуцький ТелеграфЪ» та «Для дому і сім'ї» за «ковідну тисячу»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 251 Коментарів: 1

 

Зроби подарунок для своїх рідних - передплати газету «Кременчуцький ТелеграфЪ» та «Для дому і сім'ї» 

Запрацювала програма єПідтримка для передплати друкованих ЗМІ. Тепер можна зробити подарунок й передплатити газету «Кременчуцький ТелеграфЪ» та «Для дому і сім'ї» за «ковідну тисячу». 

За вчорашній «тестовий» день через онлайн-сервіс «Укрпошти» отримано перші 60 замовлень на передплату національних та місцевих видань. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Саме онлайн-сервіс з передплати стає наразі головним і єдиним варіантом прийому «Укрпоштою» коштів з єПідтримки.

- Листоноші, відділення та поштові термінали на місцях можуть і надалі приймати платежі в рахунок власних коштів українців, але не працюватимуть із «тисячею» за вакцинацію. Тому редакції національних і місцевих видань мають агітувати передплачувати свої ЗМІ через сайт «Укрпошти», де викладено всі каталоги.
Очевидно, що тиражі газетам і журналам нарощувати непросто, але з‘являється фінансовий ресурс, за який варто позмагатися. До всього, в умовах, коли держава обмежує варіанти придбання товарів і послуг за єПідтримку - розваги, книги, фітнес чи подорожі - для українців поважного віку передплата на газети може виступати пріоритетом, - розповів Сергій Томіленко.

Як предпллатити за «ковідну тисячу» газету «Кременчуцький ТелеграфЪ» 

  • Заходимо на сайт Укрпошти у розділ Передплата. Обираємо код передплати: «Кременчуцький ТелеграфЪ» - 41757 та «Для дому і сім'ї» - 01600.
  • Обираємо кількість комплектів та кількість місяців. Далі додаємо у кошик. 

 

Зверніть, будь ласка, увагу. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 р. № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» на інформаційних ресурсах АТ «Укрпошта» відтепер відображаються поштові адреси з новими назвами районів.

У зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою України збільшилася кількість однойменних населених пунктів в одному районі. Саме тому коректна ідентифікація населених пунктів можлива лише за поштовим індексом. 

Для вашої зручності знайти індекс необхідного населеного пункту на сайті та у мобільному застосунку АТ «Укрпошта» можна як за новою, так і за старою назвою району. Водночас на супровідних ярликах до відправлень вказується новий район. Уважно перевіряйте поштові індекси відправника та отримувача для коректного адресування відправлень, якщо ви замовляєте газети для родичів з району або іншого регіону. 

  • Оформлюємо замовлення: вносимо дані замовника та отримувача. Й обираємо спосіб оплати через картку єПідтримки. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Ковідна тисяча єПідтримка газета
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Коментарі: 1

371
cenzor:
Сьогодні, 13:06

вава пообещал всем старше 60 лет по смартфону весной, что бы они своей ковидной тысячей оплатили подписку телеграфа!!! многоходовочка...


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