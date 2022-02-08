Передплачуйте «Кременчуцький ТелеграфЪ» та «Для дому і сім'ї» за «ковідну тисячу»

Зроби подарунок для своїх рідних - передплати газету «Кременчуцький ТелеграфЪ» та «Для дому і сім'ї»
Запрацювала програма єПідтримка для передплати друкованих ЗМІ. Тепер можна зробити подарунок й передплатити газету «Кременчуцький ТелеграфЪ» та «Для дому і сім'ї» за «ковідну тисячу».
За вчорашній «тестовий» день через онлайн-сервіс «Укрпошти» отримано перші 60 замовлень на передплату національних та місцевих видань. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Саме онлайн-сервіс з передплати стає наразі головним і єдиним варіантом прийому «Укрпоштою» коштів з єПідтримки.
Зверніть, будь ласка, увагу. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 р. № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» на інформаційних ресурсах АТ «Укрпошта» відтепер відображаються поштові адреси з новими назвами районів.
У зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою України збільшилася кількість однойменних населених пунктів в одному районі. Саме тому коректна ідентифікація населених пунктів можлива лише за поштовим індексом.
Для вашої зручності знайти індекс необхідного населеного пункту на сайті та у мобільному застосунку АТ «Укрпошта» можна як за новою, так і за старою назвою району. Водночас на супровідних ярликах до відправлень вказується новий район. Уважно перевіряйте поштові індекси відправника та отримувача для коректного адресування відправлень, якщо ви замовляєте газети для родичів з району або іншого регіону.
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