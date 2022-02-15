8 підприємств Кременчука у січні спрацювало з плюсом, «Кредмаш» збільшив виробництво у півтора рази

ПрАТ «Кредмаш» у січні поточного року збільшив обсяги виробництва на 50% по основній продукції — асфальтозмішувальних установках - порівняно з січнем 2021 року. Так з початку 2022 року виготовлено 6 установок, тоді як за цей же період минулого року — 4 установки.
Про це повідомило управління економіки виконкому.
З найбільшим плюсом (порівняно з минулорічним результатом), як уже повідомлялося, спрацював КВБЗ.
Крім того, збільшили обсяги виробництва у січні порівняно з минулорічними:
ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» - на 67% - виготовлено 4,44 тис коліс (до цього обсяги падали з року в рік);
ВП «Крюківський кар’єр» - на 15,2%;
«Лукас» - на 30%;
Кар'єроуправління «Кварц» - на 73,8%
ТОВ «Мало-Кохнівський кар’єр» - на 18,2%;
ТОВ «Кохнівський хліб» - на 10,9%.
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