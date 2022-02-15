8 підприємств Кременчука у січні спрацювало з плюсом, «Кредмаш» збільшив виробництво у півтора рази

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 359

ПрАТ «Кредмаш» у січні поточного року збільшив обсяги виробництва на 50% по основній продукції — асфальтозмішувальних установках - порівняно з січнем 2021 року. Так з початку 2022 року виготовлено 6 установок, тоді як за цей же період минулого року — 4 установки.

Про це повідомило управління економіки виконкому.

З найбільшим плюсом (порівняно з минулорічним результатом), як уже повідомлялося, спрацював КВБЗ.

Крім того, збільшили обсяги виробництва у січні порівняно з минулорічними: