15 лютого о 15.40 працівник «Кременчуцького Телеграфа» вийшов на пошту забрати доставку, виявилось, що на Укрпошті не працює термінал.
Тому наш журналіст пішов до банкомату зняти готівку. Один банкомат, другий, журналіст обійшов усі банкомати ПриватБанку в центральній частині міста, ні один не працює.
Наразі редакція звертається до пресслужби ПриватБанку за коментарем. Чекаємо відповідь.
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Український державний Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки повідомляє, що протягом останніх декількох годин ресурси «Приватбанк» перебувають під масованою DDoS атакою. Також не працює інтернет-банкінг «Ощадбанку».
Сайти Міноборони та ЗСУ також були атаковані.
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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом DDoS-атак.
Хакери намагалися також атакувати «Дію», але атаку відбили, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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