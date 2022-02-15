Банкомати ПриватБанку не працюють у центрі Кременчука: кібератака (роботу відновили)

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 5 653 Коментарів: 8

Банкомати не працюють по всьому центру, з’ясовуємо чи працюють в інших районах міста

15 лютого о 15.40 працівник «Кременчуцького Телеграфа» вийшов на пошту забрати доставку, виявилось, що на Укрпошті не працює термінал.

Тому наш журналіст пішов до банкомату зняти готівку. Один банкомат, другий, журналіст обійшов усі банкомати ПриватБанку в центральній частині міста, ні один не працює.

Наразі редакція звертається до пресслужби ПриватБанку за коментарем. Чекаємо відповідь.

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- Зараз система банку працює нестабільно, в найближчий час спеціалісти банку вирішать питання некоректної роботи, - відповідають на гарячій лінії ПриватБанку.

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Український державний Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки повідомляє, що протягом останніх декількох годин ресурси «Приватбанк» перебувають під масованою DDoS атакою. Також не працює інтернет-банкінг «Ощадбанку».

Сайти Міноборони та ЗСУ також були атаковані.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом DDoS-атак.

Станом на 19.30 роботу банківських ресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки, - йдеться в повідомленні поліції.

Хакери намагалися також атакувати «Дію», але атаку відбили, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

- Початковий вектор - Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко «обрізали» цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була «відбита». Для користувачів «Дії» атака залишилася непомітною, - пише Федоров.