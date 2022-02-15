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Банкомати ПриватБанку не працюють у центрі Кременчука: кібератака (роботу відновили)

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 5 653 Коментарів: 8

 

Банкомати не працюють по всьому центру, з’ясовуємо чи працюють в інших районах міста

15 лютого о 15.40 працівник «Кременчуцького Телеграфа» вийшов на пошту забрати доставку, виявилось, що на Укрпошті не працює термінал.

Тому наш журналіст пішов до банкомату зняти готівку. Один банкомат, другий, журналіст обійшов усі банкомати ПриватБанку в центральній частині міста, ні один не працює.

Наразі редакція звертається до пресслужби ПриватБанку за коментарем. Чекаємо відповідь.

Доповнено:

- Зараз система банку працює нестабільно, в найближчий час спеціалісти банку вирішать питання некоректної роботи, - відповідають на гарячій лінії ПриватБанку.

 

Доповнено: 

Український державний Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки повідомляє, що протягом останніх декількох годин ресурси «Приватбанк» перебувають під масованою DDoS атакою. Також не працює інтернет-банкінг «Ощадбанку».

Сайти Міноборони та ЗСУ також були атаковані.

Доповнено:

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом DDoS-атак.

Станом на 19.30 роботу банківських ресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки, - йдеться в повідомленні поліції.

Хакери намагалися також атакувати «Дію», але атаку відбили, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

- Початковий вектор - Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко «обрізали» цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була «відбита». Для користувачів «Дії» атака залишилася непомітною, - пише Федоров.
3
Автор: Філіп Мостовий
Теги: ПриватБанк банкомати не працює Кременчук
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Коментарі: 8

83
wolf:
Сьогодні, 16:10

а че он в рабочее время за посылками ходит?

[Може собі дозволити. Адміністрація]


20 10
594
Чувааак:
Сьогодні, 16:15

Сьогодні з самого ранку не працював сервіс ЕЦП, не можна було ввійти на сайт платників податків. Дія Ай ді теж не прцювала, не можна було підписати документи


4 1
49
limon4ik:
Сьогодні, 16:45

Ощад теж пишуть:

 

У «Ощадбанку» стався масштабний збій. Не працюють банкомати, застосунок «Ощад 24/7» та онлайн-сервіси
Вранці 15 лютого у роботі «Ощадбанку» стався масштабний збій — по всій Україні не працюють банкомати, термінали самообслуговування, спостерігаються проблеми з оплатою в POS-терміналах, а також в роботі застосунку «Ощад 24/7» та електронних сервісів банку.

На проблеми поскаржилися користувачі у соцмережах, а в банку своєю чергою підтвердили, що вже працюють над відновленням сервісу.

6 2
222
Marshall:
Сьогодні, 17:11

чё панику наводить? полчаса назад и банкомат деньги выдал, и в магазине картой рассчитался!
P.S. нагорная часть.


17 1
49
limon4ik:
Сьогодні, 18:54

За словами неназваного джерела в банківському секторі, зараз від триваючої DDoS-атаки постраждали 4 банки: Приват, Crédit Agricole, Ощадбанк та ПУМБ.

Також не працюють веб-сайти Збройних Сил України та Міноборони


1 4
581
Кавоман:
Сьогодні, 20:09

"Український державний Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки повідомляє, що протягом останніх декількох годин ресурси «Приватбанк» перебувають під масованою DDoS атакою. Також не працює інтернет-банкінг «Ощадбанку». Сайти Міноборони та ЗСУ також були атаковані."

Хто б це міг бути? Хто ж за цим стоїть?


4 7
1 372
antikola:
Сьогодні, 20:56

Цитата: Кавоман
Хто б це міг бути? Хто ж за цим стоїть?
так Порох же!!!!


6 5
306
Pereselenets:
Сьогодні, 23:08

"Братушки" за поребриком стараются


2 3

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