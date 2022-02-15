Через загрозу російської агресії у Кременчуці удосконалили Програму цивільного захисту населення

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 288 Коментарів: 1

Рішення щодо скликання позачергової сесії Кременчуцької міської ради, засідання якої відбулось сьогодні, 15 лютого, було прийнято міським головою напередодні. Одне із питань, що розглядалися депутатами, - затвердження Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади на 2019-2023 роки у новій редакції.

Необхідність вдосконалення програми пояснюється загрозою широкомасштабного російського вторгнення в Україну та необхідності, як говориться у самому рішенні міської ради - «оперативного реагування та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру для ліквідації їх наслідків».

У пояснювальні записці до проєкту рішення, зокрема, зазначається «відсутність резервних засобів зв’язку на випадок надзвичайних ситуацій в особливий період», через що і виникла потреба оновлення програми.

Загальний обсяг коштів, що виділяються на Програму у поточному році залишився без змін – 15 млн 683 тис грн. Але кошти вирішено перерозподілити. Зокрема, на 3,2 млн грн зменшується фінансування потреб щодо дообладнання диспетчерського пункту апаратурою та встановлення електронних сирен. І саме на цю суму збільшується фінансування закупівлі радіо і телекомунікаційного обладнання та обладнання супутникового зв’язку. Як пояснив депутатам перед голосуванням міський голова Віталій Малецький, це потрібно для того, щоб забезпечити відповідні рятувальні служби засобами надійного зв’язку у разі відключення мобільного та стаціонарного телефонного зв’язку.