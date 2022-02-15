Через загрозу російської агресії у Кременчуці удосконалили Програму цивільного захисту населення

Кременчуцька міська рада на позачерговій сесії затвердила нову редакцію Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту населення
Рішення щодо скликання позачергової сесії Кременчуцької міської ради, засідання якої відбулось сьогодні, 15 лютого, було прийнято міським головою напередодні. Одне із питань, що розглядалися депутатами, - затвердження Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади на 2019-2023 роки у новій редакції.
Необхідність вдосконалення програми пояснюється загрозою широкомасштабного російського вторгнення в Україну та необхідності, як говориться у самому рішенні міської ради - «оперативного реагування та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру для ліквідації їх наслідків».
У пояснювальні записці до проєкту рішення, зокрема, зазначається «відсутність резервних засобів зв’язку на випадок надзвичайних ситуацій в особливий період», через що і виникла потреба оновлення програми.
Загальний обсяг коштів, що виділяються на Програму у поточному році залишився без змін – 15 млн 683 тис грн. Але кошти вирішено перерозподілити. Зокрема, на 3,2 млн грн зменшується фінансування потреб щодо дообладнання диспетчерського пункту апаратурою та встановлення електронних сирен. І саме на цю суму збільшується фінансування закупівлі радіо і телекомунікаційного обладнання та обладнання супутникового зв’язку. Як пояснив депутатам перед голосуванням міський голова Віталій Малецький, це потрібно для того, щоб забезпечити відповідні рятувальні служби засобами надійного зв’язку у разі відключення мобільного та стаціонарного телефонного зв’язку.
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