Прийнятий закон щодо індексації пенсій військовослужбовцям та іншим категоріям пенсіонерів

Сьогодні, 16:52 Переглядів: 222

Сьогодні Верховна Рада України проголосувала за відповідний законопроєкт в цілому

Наше видання писало про те, що з 1 березня урядовці обіцяють проіндексувати пенсії усім пенсіонерам на 14%. Для колишніх військовослужбовців, правоохоронців, науковців та держслужбовців це має бути вперше.

Проте, був один сумнів щодо реалізації цих обіцянок, адже законопроєкт №4668 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства», який мав би врегулювати ці питання, був прийнятий 9.09.2021 року лише за основу.

Нагадаємо, що у 2017 році при визначені категорій пенсіонерів, яким щорічно мають індексувати пенсії, були вилучені ті, яким пенсії призначалися за «спеціальними» пенсійними законами: колишні військові та особи, що прирівняні до них (силовики та правоохоронці), «чорнобильці», держслужбовці та науковці.

Законопроєкт №4668 мав виправити цю несправедливість.

Головна його мета – поширити щорічну індексацію пенсій на усі категорії пенсіонерів, а не лише тих, яким пенсія призначена за законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Про те, що поки немає нормативних документів для такої індексації нам тоді говорив начальник Кременчуцького об’єднаного управління ПФУ Роман Ареп’єв. Нарешті вони з’явились. Сьогодні, 15 лютого, Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №4668 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства» в цілому. Обидва народні депутати від Кременчука - Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан законопроєкт підтримали.

За інформацією міністерства соціальної політики з 1 березня на 14% проіндексують:

страхові пенсії, призначені до 2019 року (середній розмір підвищення складатиме 500 грн, а мінімальний – 100 грн);

пенсії колишнім військовослужбовцям та особам, прирівняним до них (середній розмір підвищення – від 700 до 1500 грн);

мінімальні розміри пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС (середній розмір підвищення - 400 грн) та інші пенсії особам з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Буде встановлена доплата та підвищення виплат:

особам, на яких не поширюється порядок індексації пенсій, у сумі 135 грн на місяць,

мінімальної пенсійної виплати особам з інвалідністю І групи та особам з повним страховим стажем (30/35 років) з 2 200 до 2 300 грн,

одержувачам мінімальних пенсій з числа непрацюючих пенсіонерів, які не мають повного стажу - з 1934 до 2 100 грн.

Збільшиться розмір державної допомоги:

на 400 грн (з 1 700 грн до 2 100 грн) для одержувачів допомоги на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім’ї;

на 166 грн (з 1934 грн до 2 100 грн) для одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, а також особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які одержують державну соціальну допомогу;

Проіндексувати на 14% обіцяють й щомісячні доплати до пенсії літніх людей. Після індексації вони складуть: