Прийнятий закон щодо індексації пенсій військовослужбовцям та іншим категоріям пенсіонерів

Наше видання писало про те, що з 1 березня урядовці обіцяють проіндексувати пенсії усім пенсіонерам на 14%. Для колишніх військовослужбовців, правоохоронців, науковців та держслужбовців це має бути вперше.
Проте, був один сумнів щодо реалізації цих обіцянок, адже законопроєкт №4668 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства», який мав би врегулювати ці питання, був прийнятий 9.09.2021 року лише за основу.
Нагадаємо, що у 2017 році при визначені категорій пенсіонерів, яким щорічно мають індексувати пенсії, були вилучені ті, яким пенсії призначалися за «спеціальними» пенсійними законами: колишні військові та особи, що прирівняні до них (силовики та правоохоронці), «чорнобильці», держслужбовці та науковці.
Законопроєкт №4668 мав виправити цю несправедливість.
Головна його мета – поширити щорічну індексацію пенсій на усі категорії пенсіонерів, а не лише тих, яким пенсія призначена за законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Про те, що поки немає нормативних документів для такої індексації нам тоді говорив начальник Кременчуцького об’єднаного управління ПФУ Роман Ареп’єв. Нарешті вони з’явились. Сьогодні, 15 лютого, Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №4668 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства» в цілому. Обидва народні депутати від Кременчука - Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан законопроєкт підтримали.
За інформацією міністерства соціальної політики з 1 березня на 14% проіндексують:
Буде встановлена доплата та підвищення виплат:
Збільшиться розмір державної допомоги:
Проіндексувати на 14% обіцяють й щомісячні доплати до пенсії літніх людей. Після індексації вони складуть:
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