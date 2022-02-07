Ліки, смаколики та бабусині пиріжки: Караван допомоги для «Правого сектора» відправився з Кременчука

Сьогодні, 7 лютого, з Кременчука до Авдіївки Донецької області відправився караван допомоги для бійців «Правого сектора». Менше ніж за тиждень вдалося зібрати 35 410 грн. Кременчужани надсилали гроші на картку Сергія Кулясова або особисто заносили допомогу військовим у редакцію Видавничого дому «Приватна газета».
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).