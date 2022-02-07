Ліки, смаколики та бабусині пиріжки: Караван допомоги для «Правого сектора» відправився з Кременчука

Сьогодні, 16:54 Переглядів: 245

Сьогодні, 7 лютого, з Кременчука до Авдіївки Донецької області відправився караван допомоги для бійців «Правого сектора». Менше ніж за тиждень вдалося зібрати 35 410 грн. Кременчужани надсилали гроші на картку Сергія Кулясова або особисто заносили допомогу військовим у редакцію Видавничого дому «Приватна газета».

- Караван на Авдіївку упакований,завантажений в бусік та відправлений. Уточнена сума, зібрана кременчужанами на допомогу нашій армії – 35 410 грн. На ці гроші придбали: солодощі-печиво, як і просили бійці, засоби гігієни, шоколад, ліки в асортименті (65 найменувань), цигарки, талони на паливо, мед та обіцяні бабусині пиріжки (як без них!). У зборі допомоги сильно допомогли місцеві компанії: кондитерське підприємство «Лукас», торговий дім «Бордо», фірма «Принцип» та інші. Дякуємо всім, хто взяв участь. Думаю, що наші в Авдіївці не будуть ображені посилкою від кременчужан - розповів власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівник «Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов.