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Чому понад дві тисячі кременчужан були вимушені звертатися до вищих органів влади

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 357

Звернення обумовлені неуважним ставленням до проблем людей з боку місцевих чиновників. Це констатують у мерії

Сьогодні, 7 лютого, на засіданні міськвиконкому розглянули питання щодо підсумків роботи по розгляду звернень громадян за 2021 рік. В інформації йдеться про те, що у минулому році з метою запобіганню поширення коронавірусної інфекції було обмежено прийом громадян. Прийоми громадян з особистих питань та за місцем проживання керівниками міста взагалі не проводились. Спілкування щодо вирішення проблем громадян велося через «телефон довіри», електронну пошту та соціальні мережі. Зберіглась можливість подати електронну петицію та звернутися до відділу оперативного контролю за станом в місті (15-63). Сторінка цього відділу є у «Фейсбуці» під промовистою назвою «Служби допомоги мера кременчужанам». Через неї «жителі Кременчука можуть поставити свої питання або звернутись зі своїми проблемами до виконавчого комітету…», - йдеться у оприлюдненій довідці.

У 2021 році до виконкому надійшло 10598 звернень громадян, що значно більше, ніж у 2020 році (8634). Більшість з них стосується питань надання матеріальної допомоги та надання, або перерахунку субсидій на житлово-комунальні послуги. Крім того, чимало звернень надійшло з питань комунального господарства, медицини, проїзду у комунальному транспорті (за перепустками для проїзду під час карантину звернулось майже більше трьох тисяч громадян).

Минулого року 2259 кременчужан звернулися до вищих органів влади через те, що не змогли вирішити свої проблеми на місці.

- Проведений аналіз якості підготовлених протягом 2021 року відповідей на звернення громадян показав, що деякі структурні підрозділи не завжди дотримувалися встановлених термінів розгляду звернень, велика кількість строків виконання заяв переносилася з однієї дати на іншу, у відповідях допускалися граматичні помилки, - так пояснюються причини звернень кременчужан у вищі органи влади у довідці управління по роботі зі зверненнями громадян.

У відповідь на це міськвиконком вирішив довідку управління «взяти до відома», керівникам департаментів, управлінь та відділів міськвиконкому запропоновано «провести аналіз» та «забезпечити всебічний кваліфікований, об’єктивний та своєчасний розгляд звернень громадян». Крім того її зобов’язали надавати «аргументоване роз’яснення у випадках необґрунтованих вимог людей або неможливості повної реалізації їх окремих законних інтересів». А наприкінці рішення міськвиконкому заявлено про намагання «підвищити персональну відповідальність виконавців під час розгляду звернень громадян» та обіцяно «не допускати проявів формалізму та неякісної підготовки проєктів відповідей заявникам».

Все, як у кращих зразках чиновницької творчості.

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Автор: Віктор Крук
Теги: звернення
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