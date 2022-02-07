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Провал термомодернізації: мер Кременчука Малецький звільняє керівника КМЕК Вадима Качана

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 805 Коментарів: 2

 

Про це Віталій Малецький заявив після засідання виконкому

Мер Кременчука Віталій Малецький не подовжив контракт Вадиму Качану, директору КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія». Про це він заявив 7 лютого, відповідаючи на запитання журналістів після засідання виконкому. Термін дії контракту Вадима Качана закінчився першого лютого. За словами міського голови, Качану письмово повідомили про рішення не подовжити контракт у присутності керівника департаменту юридичного управління виконкому.

- Можливо, він залишиться працювати на підприємстві, але в іншому статусі, - додав мер.

Зараз Вадим Качан працює в статусі в.о. до призначення на посаду іншого директора.

Нагадаємо, відставки Вадима Качана вимагали депутати. Причина — зрив строків ремонті у дитсадках, де проводиться термомодернізація.

Нагадаємо, депутати ставили питання й про розірвання контракту з підрядником - але проєкт рішення Олександра Плескуна не набрав необхідної кількості голосів.

Депутати не погодилися розірвати контракт з компанією «Арт-Проже», яка провалила ремонти у дитсадках Кременчука

Зараз усі дитсадки, що зачинялися на ремонти, вже працюють, але комплекс робіт з термомодернізації, передбачений угодами, виконаний не повністю. Тож навесні ремонтники мають зайти у дитсадки повторно. В цілому контракти передбачають термомодернізацію 66 громадських будівель. Роботи мали б розпочатися і в закладах медицини - але не розпочалися.  

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: КМЕК Вадим Качан термомодернізація дитсадки
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Коментарі: 2

386
Olexander:
Сьогодні, 16:29

Звільнення і все ??


7 1
153
DarkFolko:
Сьогодні, 16:39

Ахах, уволил, конечно. Увольнение по причине окончания контракта - это совсем другое чем увольнение по статье. Не удивлюсь если ему ещё и премию опять выписали в последний день "работы"


15 1

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