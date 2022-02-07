Провал термомодернізації: мер Кременчука Малецький звільняє керівника КМЕК Вадима Качана

Мер Кременчука Віталій Малецький не подовжив контракт Вадиму Качану, директору КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія». Про це він заявив 7 лютого, відповідаючи на запитання журналістів після засідання виконкому. Термін дії контракту Вадима Качана закінчився першого лютого. За словами міського голови, Качану письмово повідомили про рішення не подовжити контракт у присутності керівника департаменту юридичного управління виконкому.
Зараз Вадим Качан працює в статусі в.о. до призначення на посаду іншого директора.
Нагадаємо, відставки Вадима Качана вимагали депутати. Причина — зрив строків ремонті у дитсадках, де проводиться термомодернізація.
Нагадаємо, депутати ставили питання й про розірвання контракту з підрядником - але проєкт рішення Олександра Плескуна не набрав необхідної кількості голосів.
Зараз усі дитсадки, що зачинялися на ремонти, вже працюють, але комплекс робіт з термомодернізації, передбачений угодами, виконаний не повністю. Тож навесні ремонтники мають зайти у дитсадки повторно. В цілому контракти передбачають термомодернізацію 66 громадських будівель. Роботи мали б розпочатися і в закладах медицини - але не розпочалися.
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