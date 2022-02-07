Хто завтра з кременчужан залишиться без світла

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Назвали адреси кременчужан, які матимуть проблеми з електроенергією

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 8 лютого. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста. З 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія за адресами: вул. Марусі Чурай;

пров. Рокосовського;

вул. Кавалерійська;

вул. Остапа Вишні;

вул. Академіка Герасимовича;

вул. Сергія Єфремова;

вул. Василя Стуса;

вул. Гайдамацька;

вул. Тіниста;

вул. Олександрійська;

пров. Транспортний;

пров. Шкільний;

вул. Кооперативна;

вул. Сєдова;

вул. Раїси Кириченко;

вул. Проектна;

пров. Бакинський;

пров. Західний;

пров. Градизький;

пров. Щербакова;

пров. Бригадний;

пров. Бакинський;

пров. Західний;

пров. Зв'язковий;

пров. Нечая;

пр. Червневий;

вул. Зої Космодемьянської;

вул. Гетьмана Полуботка;

вул. Котляревського;

пров. Дмитра Демидюка;

пров. Тесленка;

вул. Новобудівельна;

пров. Одеський;

пр. Одеський;

вул. Переяслівська;

вул. Сумська;

вул. Підгірна;

вул. Піщана;

вул. Хорольська;

вул. Кріворудна;

пров. Піщаний;

вул. Самойлова;

вул. Академіка Герасимовича;

вул. Чумацький шлях;

пров. Промисловий;

вул. Лугова, Каховська;

вул. Гійома Боплана;

вул. Цимлянська;

вул. Раїси Кириченко;

вул. Кооперативна;

пров. Градизький;

пров. Луговий;

пров. Зв’язковий.

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