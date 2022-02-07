Хто завтра з кременчужан залишиться без світла
Сьогодні, 17:02
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Назвали адреси кременчужан, які матимуть проблеми з електроенергією
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 8 лютого. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія за адресами:
- вул. Марусі Чурай;
- пров. Рокосовського;
- вул. Кавалерійська;
- вул. Остапа Вишні;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Сергія Єфремова;
- вул. Василя Стуса;
- вул. Гайдамацька;
- вул. Тіниста;
- вул. Олександрійська;
- пров. Транспортний;
- пров. Шкільний;
- вул. Кооперативна;
- вул. Сєдова;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Проектна;
- пров. Бакинський;
- пров. Західний;
- пров. Градизький;
- пров. Щербакова;
- пров. Бригадний;
- пров. Бакинський;
- пров. Західний;
- пров. Зв'язковий;
- пров. Нечая;
- пр. Червневий;
- вул. Зої Космодемьянської;
- вул. Гетьмана Полуботка;
- вул. Котляревського;
- пров. Дмитра Демидюка;
- пров. Тесленка;
- вул. Новобудівельна;
- пров. Одеський;
- пр. Одеський;
- вул. Переяслівська;
- вул. Сумська;
- вул. Підгірна;
- вул. Піщана;
- вул. Хорольська;
- вул. Кріворудна;
- пров. Піщаний;
- вул. Самойлова;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Чумацький шлях;
- пров. Промисловий;
- вул. Лугова, Каховська;
- вул. Гійома Боплана;
- вул. Цимлянська;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Кооперативна;
- пров. Градизький;
- пров. Луговий;
- пров. Зв’язковий.
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