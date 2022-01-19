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Кременчук, Полтавщина

Де на Кременчуччині можна зігрітися в морози

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 379 Коментарів: 2

 

На сайті мерії оприлюднили адреси пунктів обігріву

Стало відомо, в яких селах Кременчуччини з'явилися пункти обігріву. Інформацію оприлюднили на сайті виконкому 19 січня.

Зігрітися можна буде за адресами:

  • адміністративна будівля управління Потоківського старостинського округу (с. Потоки, вул. Шевченка, 4);
  • будівля філії №2 комунального закладу культури «Міського центру культури і дозвілля» (сільський клуб с. Придніпрянське, вул. Центральна, 62);
  • будівля ФАПу, структурне відділення амбулаторії ЗПСМ №4 КНМП «ЦПМСД №1» (с. Мала Кохнівка, вул. Шкільна, 34а);
  • будівля АЗС «МОТТО» (с. Соснівка, вул. Котляревського, 1).

Ще раніше у мерії розповіли, де знаходяться пункти обігріву в Кременчуці.

Пункт обігріву біля залізничного вокзалу Кременчука вирішили не відкривати через COVID-19
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: пункт обігріву мороз
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Коментарі: 2

98
rva:
Сьогодні, 13:39

на Кременчуччині живуть кременьчукчі ?


2 1
114
Oleg Olimp:
Сьогодні, 15:06

А для безхатченків дайте адресу Малецького


0 0

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