Де на Кременчуччині можна зігрітися в морози
Сьогодні, 13:04
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На сайті мерії оприлюднили адреси пунктів обігріву
Стало відомо, в яких селах Кременчуччини з'явилися пункти обігріву. Інформацію оприлюднили на сайті виконкому 19 січня.
Зігрітися можна буде за адресами:
- адміністративна будівля управління Потоківського старостинського округу (с. Потоки, вул. Шевченка, 4);
- будівля філії №2 комунального закладу культури «Міського центру культури і дозвілля» (сільський клуб с. Придніпрянське, вул. Центральна, 62);
- будівля ФАПу, структурне відділення амбулаторії ЗПСМ №4 КНМП «ЦПМСД №1» (с. Мала Кохнівка, вул. Шкільна, 34а);
- будівля АЗС «МОТТО» (с. Соснівка, вул. Котляревського, 1).
Ще раніше у мерії розповіли, де знаходяться пункти обігріву в Кременчуці.
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