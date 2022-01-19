Де на Кременчуччині можна зігрітися в морози

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 379 Коментарів: 2

На сайті мерії оприлюднили адреси пунктів обігріву

Стало відомо, в яких селах Кременчуччини з'явилися пункти обігріву. Інформацію оприлюднили на сайті виконкому 19 січня. Зігрітися можна буде за адресами: адміністративна будівля управління Потоківського старостинського округу (с. Потоки, вул. Шевченка, 4);

будівля філії №2 комунального закладу культури «Міського центру культури і дозвілля» (сільський клуб с. Придніпрянське, вул. Центральна, 62);

будівля ФАПу, структурне відділення амбулаторії ЗПСМ №4 КНМП «ЦПМСД №1» (с. Мала Кохнівка, вул. Шкільна, 34а);

будівля АЗС «МОТТО» (с. Соснівка, вул. Котляревського, 1). Ще раніше у мерії розповіли, де знаходяться пункти обігріву в Кременчуці. Пункт обігріву біля залізничного вокзалу Кременчука вирішили не відкривати через COVID-19

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