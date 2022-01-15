Пункт обігріву біля залізничного вокзалу Кременчука вирішили не відкривати через COVID-19

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 270

Пункт обігріву біля залізничного вокзалу в Кременчуці вирішили не відкривати, побоюючись спалаху COVID-19. Проте, безхатченки стали збиратися у приміщенні вокзалу - що викликає занепокоєння у тамтешніх працівників.

- Скупчення цих людей, які не мають ані вакцининації, ані декларації, призвели б до того, що в цьому середовищі людей був би спалах. І він привів би до найскладніших обтяжень - адже ці люди не звертаються до лікарів за ліками і консультаціями. Тому ми не ставили пункт обігріву - аби там не збиралися люди певного соціального статусу, - розповів мер міста, - Щодо залізниці, то вокзалам завжди ставили завдання обігрівати, вони завжди використовувались як хаб.

Але ж безхатченки, які дійсно є вразливою до COVID-19 категорією населення, все одно збираються - нехай на вокзалі, а не в окремому пункті обігріву. І спалах захворюваності може бути ще страшніший, адже на вокзалі загалом перебуває набагато більше людей.