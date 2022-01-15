Пункт обігріву біля залізничного вокзалу Кременчука вирішили не відкривати через COVID-19

- Ми не ставили пункт обігріву, аби там не збиралися люди певного соціального статусу, - розповів мер міста
Пункт обігріву біля залізничного вокзалу в Кременчуці вирішили не відкривати, побоюючись спалаху COVID-19. Проте, безхатченки стали збиратися у приміщенні вокзалу - що викликає занепокоєння у тамтешніх працівників.
Але ж безхатченки, які дійсно є вразливою до COVID-19 категорією населення, все одно збираються - нехай на вокзалі, а не в окремому пункті обігріву. І спалах захворюваності може бути ще страшніший, адже на вокзалі загалом перебуває набагато більше людей.