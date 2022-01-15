Мер перевірив дитячу лікарню Кременчука: що вразило Віталія Малецького

Віталій Малецький все ще не визначився з кандидатурою на посаду директора дитячої лікарні. На засіданни виконкому 14 січня він зазначив, що варіанти є, але обрати дуже важко. Не допоміг навіть особистий візит до закладу - навпаки, у міського голови виникло багато питань до керівництва.
Віталій Малецький так розповів про перевірку міської дитячої лікарні:
Найбільше вразив стан туалету на першому поверсі: там розпочали ремонт, але не завершили, і приміщення просто зачинили на півтора роки. Також мер вказав і на нові металопластикові двері, які встановили, та навіть не обрізали піну. До того ж у лікарні подекуди не були зачинені вікна: працівники пояснили це тим, що медсестра не достає до верхнього шпінгалету.