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Кременчук, Здоров'я

Мер перевірив дитячу лікарню Кременчука: що вразило Віталія Малецького

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 839

 

У міського голови виникло багато питань до керівництва

Віталій Малецький все ще не визначився з кандидатурою на посаду директора дитячої лікарні. На засіданни виконкому 14 січня він зазначив, що варіанти є, але обрати дуже важко. Не допоміг навіть особистий візит до закладу - навпаки, у міського голови виникло багато питань до керівництва.

Віталій Малецький так розповів про перевірку міської дитячої лікарні:

- Ми з Ольгою Петрівною (Усановою - ред.) зайшли з чорного ходу, і те, що ми там побачили, не те що здивувало, а дало поштовх до того, щоб ми дали керівнику цього відділення місяць, аби навести лад. Якщо він цього не зробить, буде ставитися питання про те, чи відповідає він вимогам до керівника відділення, не говорячи вже про керівника лікарні.

Найбільше вразив стан туалету на першому поверсі: там розпочали ремонт, але не завершили, і приміщення просто зачинили на півтора роки. Також мер вказав і на нові металопластикові двері, які встановили, та навіть не обрізали піну. До того ж у лікарні подекуди не були зачинені вікна: працівники пояснили це тим, що медсестра не достає до верхнього шпінгалету.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: дитяча лікарня туалет перевірка
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