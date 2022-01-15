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Кременчук, Спорт, Топ-новость

Мінус 11 гравців з температурою: ослаблений «Кременчук» поступається БСФК та йде на ізоляцію

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 388

 Суперник у напруженому матчі здійснив неймовірний камбек

Вчора, 14 січня, на арені «Айсберг» в чемпіонаті України хокейний клуб «Кременчук» приймав БСФК. Кременчужани поступилися 4:6, та мають в своєму активі 28 очок після 19 ігор.

«Кременчук» – БСФК (Бровари) – 4:6 (2:0, 2:4, 0:2)

Шайби: 1:0 – Матусевич (Сібілевич), 10:31. 2:0 – Денискін (Савченко, більш.), 13:23. 2:1 – Стецюра (Пасманік, більш.), 21:11. 2:2 – Пасманік (Грабовецький, Бешаров), 25:03. 3:2 – Т.Савицький (Сібілевич, Варава), 31:18. 4:2 – Гриценко, менш., 33:57. 4:3 – Пасманік (Логач, Панченко, більш), 35:18. 4:4 – Стецюра (Панченко, більш.), 36:26. 4:5 – Бешаров (Пасманік), 58:46, 4:6 – Пасманік (Бешаров, п.в.), 59:54.

"Кременчук": Мустафін (Гордюшин, 35:18, 59:38--59:54); Хришпенц - Забавін, Ворона - Григорян, Сібілевич - Тимофєєв; Савченко - Гриценко - Денискін, Т.Савицький - Глухов - Варава, Матусевич - Сенік - Коробов. Тренер - Олександр Савицький.

БСФК: Майко; Дахновський - Козловський, Логач - Кисельов, Портной - Трошкін, Ревука - Іщенко; Стецюра - Ступак - Панченко, Р.Бойко - Бешаров - Пасманік, Грабовецький - Б.Андрющенко - Кривоножкін, Фурсенко - Боярчук - І.Бойко. Тренер - Олександр Бобкін.

Хокей дійсно непередбачуваний. Якихось 10 днів тому «Кременчук» на своєму льоду не залишив каменю на камені від молодого колективу Олександра Бобкіна у кубковій зустрічі (8:0), але на старий новий рік картина кардинально змінилася. Опоненти влаштували гольову стрілянину, яка непередбачувано завершилася сенсаційною перемогою БСФК — 6:4.

Господарі майданчику не змогли виставити на гру оптимальний склад – 11 гравців злягли у лазарет з температурою, але навіть три п'ятірки кременчужани мали доводити зустріч до перемоги та не «відпускати» цей поєдинок. Під час зустрічі кременчужани двічі вели у рахунку 2:0 і 4:2, не реалізував 5-хвилинну більшість у третьому періоді і запоров серію забійних гольових моментів наприкінці зустрічі за рахунку - 4:4.

Як водиться у спорті, розплата за марнотратство настає незмінно. Не забиваєш ти – заб'ють тобі. Броварчани впоралися з градом кидків, вистояли та зусиллями першої ланки нападу закинули усі шайби у ворота Артура Мустафіна та Микиті Гордюшина. Особливо розкішним вийшов матч для форварда-легіонера Леоніда Пасманіка, котрий оформив перший хет-трик в УХЛ і набрав 5 (3+2) очок за гру.

Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:

- Було дуже багато моментів, які призвели до поразки. Найважливіший – що в БСФК було більше бажання та націленості, а ми були як у вісні. До того ж в нас захворіли багато гравців – одинадцять гравців з температурою. В ході гри ще в трьох теж саме. Це, звісно, не пояснення. Але ситуація складна.

- Сьогодні ви вели 2:0 потім 4:2. Здавалося, ще трохи було дотиснути і була б перемога, чого не вистачило?

- Ще раз повторюся, що в «БСФК» було бажання більше ніж в нас.

- Післязавтра гра з «Соколом»…

- Нова гра починається з рахунку 0:0. Тому будемо настроюватися та готуватися.

Головний тренер броварського БСФК Олександр Бобкін:

- Ми відчуваємо дуже приємні емоції після гри. В роздягальні, звичайно, свято. Ми молода команда, грали проти лідера. В емоційному плані ця перемога багато нам дасть. І ми дуже задоволені перемогою.

- За рахунок чого вдалося повертатися в гру після програшу в дві шайби?

- Ми знову приїхали в неповному складі, на жаль не було капітана Дениса Бородая та його асистента Артема Гребеника, ще декілька лідерів. І це зіграло свою роль. Хлопці згуртувалися, розуміючи, що ніхто окрім них самих та проявили себе добре. Молодь не здригнулася, вистояла, тримала удар. І, звичайно, потрібно відмітити нашого воротаря - Семен Майко сьогодні зіграв дуже добре.

- Дві останні гри ви програвали «Кременчуку» з великими рахунками 0:6 та 0:8. Що сьогодні покращилось?

- Ми їхали сюди з визнанням того, що в останніх двох матчах ми не закидали. І на установці перед грою на тренуваннях ми зробили акцент на те, що «Кременчук» хороша майстровита команда, з хорошим воротарем, але незважаючи на це, закидати потрібно обов’язково. Але на те, що сьогодні закинемо шість шайб ми не сподівалися.

 

16 січня кременчужани у Києві зіграють з Соколем, а 22 вдома прийме харківський Дніпро. 

«Кременчук» пішов на ізоляцію

У зв'язку з великою кількістю гострих респіраторних захворювань у лавах клубу «Кременчук» поєдинок «Сокіл» - «Кременчук», який мав відбутися завтра, у неділю, 16 січня, перенесений. Про це повідомляє пресслужба ХК Кременчук. 

Дата перенесення залежить від термінів видужання гравців кременчуцького клубу.

Клуб «Сокіл» натомість інформує, що вболівальники, які вже придбали квитки на гру, зможуть використати їх у той день, на який буде перенесений поєдинок, повідомляє сайт ФХУ.

Фото: Ірина Василенко
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Автор: Альона Душенко Фото: Ірина Василенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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