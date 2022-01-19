Кременчуцькі титани вибороли путівку на чемпіонат України

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 264

У Решетилівці 15 січня відбувся чемпіонат Полтавської області з класичного жиму лежачи. Змагання зібрали найсильніших атлетів нашого регіону, щоб сформувати збірну Полтавської області для участі у чемпіонаті України, який відбудеться у лютому у Коломиї (Івано-Франківська область). Про це «Телеграфу» розповів тренер Володимир Самарцев.

Кременчук на чемпіонаті області представляли чотири спортсмени.

Надія Босяк, яка тренується під керівництвом Владислава Крамаренка, посіла перше місце у класичному жимі лежачи серед жінок у ваговій категорії до 63 кг.

Представник СК «Титан» Володимир Мартинюк, який також тренується під керівництвом Владислава Крамаренка, переміг у ваговій категорії до 93 кг серед чоловіків з результатом 165 кг!

Представник СК «Титан» Сергій Єрофєєв (тренер Владислав Крамаренко) став переможцем у ваговій категорії до 105 кг серед ветеранів вікової групи М1.

Ще один представник СК «Титан» В‘ячеслав Лозицький, який тренується під керівництвом Володимира Самарцева, посів перше місце у класичному жимі лежачи серед ветеранів вікової групи М3 у ваговій категорії до 105 кг з результатом 152,5 кг!

Саме В‘ячеслав Лозицький у лавах збірної Полтавської області представлятиме Кременчук на чемпіонаті України з класичного жиму лежачи.

Того року В‘ячеслав вже переміг на чемпіонаті України, встановивши національний рекорд! Після вдалого виступу на чемпіонаті області маємо всі сподівання на повторення тріумфу на національному турнірі і в цьому році.

Тренери наших чемпіонів області Владислав Крамаренко та Володимир Самарцев були запрошені на обслуговування чемпіонату області з класичного жиму лежачи ще як судді.

Володимир Самарцев представлятиме наше місто у складі суддівського корпусу ще і на чемпіонаті України.