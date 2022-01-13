В новий рік – з новою командою: шукаємо всіх

«Ти молодий і сміливий?», «Повний ідей та ентузіазму?» – завжди дратують подібні формулювання у оголошеннях про пошук працівників. Тому їх тут не буде. А робота за гроші, – буде.
Шукаємо журналістів довгого формату, новинарів та відеожурналіста. А ще маркетолога та менеджерів комерційного відділу.
У нас драйвово, цікаво, дружньо і творчо!
Пишіть і надсилайте резюме на telegraf.in.ua@gmail.com.
P.S. Якщо ти теж хочеш долучитися до команди «Кременчуцького Телеграфа», але не знайшов потрібної вакансії - все одно надсилай своє резюме. Будемо раді знайомству!