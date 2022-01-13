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Робота в Кременчуці, Новини сайту

В новий рік – з новою командою: шукаємо всіх

Сьогодні, 18:25 Переглядів: 669

 

«Ти молодий і сміливий?», «Повний ідей та ентузіазму?» – завжди дратують подібні формулювання у оголошеннях про пошук працівників. Тому їх тут не буде. А робота за гроші, – буде.

Шукаємо журналістів довгого формату, новинарів та відеожурналіста. А ще маркетолога та менеджерів комерційного відділу.

У нас драйвово, цікаво, дружньо і творчо!

Пишіть і надсилайте резюме на telegraf.in.ua@gmail.com.

P.S. Якщо ти теж хочеш долучитися до команди «Кременчуцького Телеграфа», але не знайшов потрібної вакансії - все одно надсилай своє резюме. Будемо раді знайомству!

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: робота
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