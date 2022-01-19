Ще три будинки в Кременчуці залишилися без гарячої води

Новини
Кременчук
Надзвичайні новини
Здоров'я
Споживач
Культура
Освіта
Політика
Спорт
Полтавщина
Україна/Світ
Мультимедіа
Фото
Відео
Сюжети
Будсервіс
Я-РепортерЪ
Написати "Телеграфу"
ТЪ у темі
Інтерв'ю
Тест-драйв ТЪ
Наші люди
Відпочинок
Афіша
Суші/Піца
Корисно
Довідник
Питання-відповідь
Актуально
Реклама-акції
Проекти
Дороги й Дурні
Шукаю господаря
ТелеграфЪ
Контакти
Реклама на сайті
Передплата онлайн
Новини сайту
Причина - черговий прорив водопроводної мережі
За інформацією КП «Теплоенерго», 19 січня з 12.00 відсутня гаряча вода за адресами:
Пов'язане це з поривом мережі гарячого водопостачання.
Поділитись новиною
Інформація