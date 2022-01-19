Ще три будинки в Кременчуці залишилися без гарячої води

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 348

Причина - черговий прорив водопроводної мережі

За інформацією КП «Теплоенерго», 19 січня з 12.00 відсутня гаряча вода за адресами: вул. Олександра Білаша, 8;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 46, 48. Пов'язане це з поривом мережі гарячого водопостачання. Кременчужани залишилися без холодної та гарячої води: кому не пощастило

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