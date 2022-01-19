У Полтаві водій Opel Astra збив 21-річного хлопця

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18 січня близько 17.00 в Полтаві на вулиці Сінній 43-річний водій автомобіля Opel Astra збив хлопця. Про це поінформував відділ комунікації поліції Полтавської області.

Після ДТП 21-річного пішохода з травмами госпіталізували до лікарні.

Відомості про подію внесли до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження потерпілому) Кримінального кодексу України.