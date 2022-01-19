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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві водій Opel Astra збив 21-річного хлопця

Сьогодні, 15:06 Переглядів: 303

 

Аварія сталася на вулиці Сінній

18 січня близько 17.00 в Полтаві на вулиці Сінній 43-річний водій автомобіля Opel Astra збив хлопця. Про це поінформував відділ комунікації поліції Полтавської області.

Після ДТП 21-річного пішохода з травмами госпіталізували до лікарні.

Відомості про подію внесли до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження потерпілому) Кримінального кодексу України.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: ДТП Полтава пішохід
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