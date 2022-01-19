Студент кременчуцького університету здобув стипендію імені Героя України Андрія Конопльова

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Студент факультету економіки і управління Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського Максим Коваленко здобув стипендію імені Героя України Андрія Конопльова*. Розпорядження про призначення стипендії на 2022 рік підписав голова Полтавської ОДА.

Максим Коваленко – голова студентського профбюро факультету, куратор благодійної акції «Серце до серця» в університеті, член Молодіжного парламенту Кременчука.

Стипендія імені Героя України Андрія Конопльова заснована у 2018 році за рішенням Полтавської обласної ради №764 в рамках обласної програми національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Щороку в області призначається 20 іменних стипендій:

10 - для студентів і курсантів закладів вищої і передвищої освіти Полтавщини;

10 - для учнів закладів загальної середньої та професійної освіти.

Усі стипендіати мають здобутки у волонтерській, національно-патріотичній та самоврядній діяльності (це обов’язкова умова призначення іменної стипендії).

*Герой України Андрій Конопльов – мешканець села Новооржицьке, що на Полтавщині, старший сержант, стрілець-помічник гранатометника 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. З листопада 2014 року брав участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької області, воював на Дебальцівському плацдармі. Загинув 23 січня 2015 року під час оборони взводного опорного пункту, який атакували танки противника. Старший сержант Конопльов встиг знищити один танк і підбити другий. Звання Героя України отримав посмертно.