На Полтавщині чоловік побив дружину ногами, бо вона не так готувала сніданок (додано)

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 1 240 Коментарів: 2

Потім він забрав у жінки телефон, тож за допомогою вона пішла до сусідів

На Полтавщині чоловік побив дружину ногами, бо вона не так готувала сніданок. Про це інформує прокуратура Полтавщини.

У грудні 2020 року вранці вдома жінка почала заварювати каву та вийшла на балкон курити, але її чоловік вважав, що спочатку вона повинна приготувати сніданок малолітній дитині. Під час з’ясування стосунків чоловік 5 разів вдарив дружину кулаком у голову та обличчя, а коли та впала, ще кілька разів ударив її ногою у руки та плече.

Потім він забрав у жінки мобільний телефон, тож вона звернулася за допомогою до сусідки, щоб викликати медиків і правоохоронців.

За публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури Київський районний суд Полтави засудив чоловіка за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) на рік і шість місяців позбавлення волі. Свою вину обвинувачений не визнав і збирається оскаржувати вирок.

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Крім того, згідно з вироком суду, чоловік має сплатити дружині 30 тисяч грн моральної компенсації.