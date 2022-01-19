1
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік побив дружину ногами, бо вона не так готувала сніданок (додано)

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 1 240 Коментарів: 2

 

Потім він забрав у жінки телефон, тож за допомогою вона пішла до сусідів

На Полтавщині чоловік побив дружину ногами, бо вона не так готувала сніданок. Про це інформує прокуратура Полтавщини.

У грудні 2020 року вранці вдома жінка почала заварювати каву та вийшла на балкон курити, але її чоловік вважав, що спочатку вона повинна приготувати сніданок малолітній дитині. Під час з’ясування стосунків чоловік 5 разів вдарив дружину кулаком у голову та обличчя, а коли та впала, ще кілька разів ударив її ногою у руки та плече.

Потім він забрав у жінки мобільний телефон, тож вона звернулася за допомогою до сусідки, щоб викликати медиків і правоохоронців.   

За публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури Київський районний суд Полтави засудив чоловіка за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) на рік і шість місяців позбавлення волі. Свою вину обвинувачений не визнав і збирається оскаржувати вирок.

Додано:

Крім того, згідно з вироком суду, чоловік має сплатити дружині 30 тисяч грн моральної компенсації.

2
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: cheline.com.ua
Теги: побили сварка суд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

1 273
antikola:
Сьогодні, 16:06

статья без материалов дела, это как история, которую каждый сам себе может допридумывать в любых интерпритациях.


9 1
19
Катерина Турубара:
Сьогодні, 16:59

Цитата: antikola

статья без материалов дела, это как история, которую каждый сам себе может допридумывать в любых интерпритациях.

Якщо вам мало інформації, яку дає прокуратура, я додала посилання на текст вироку суду, можете ознайомитися з матеріалами там.


1 5

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх