Кременчужани у Києві підтримали під судом Порошенка, якому обрали запобіжний захід

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 1 022 Коментарів: 7

Сьогодні, 19 січня, кременчужани вдруге за тиждень вирушили до Києва, щоб підтримати п'ятого президента України Петра Порошенка. Петру Порошенку інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. Печерський суд Києва обрав запобіжний захід - особисте зобов'язання.

Депутат Кременчуцької міської ради від партії ЄС Богдан Лазоренко розповів ТЪ, що до Києва вирушили представники з усіх куточків Полтавщини: Кременчука, Горішніх Плавнів, Гадяча, Лубен, Миргорода, Хорола, Решетилівки, Полтави.

- На заході під судом було близько 2,5 тисяч людей. Суддя досить швидко обрав міру заходу. Після того, як зачитали ухвалу, Петро Олексійович вийшов та подякував за підтримку. Далі колона вирушила під офіс президента показати, що таке жива підтримка, а не підтримка у фейсбуці, - надав коментар у телефонному режимі Богдан Лазоренко.

Порошенку призначили особисте зобов'язання

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Петрові Порошенку у справі про закупівлі вугілля з окупованих територій у формі особистого зобов'язання. Адвокати Порошенка планують оскаржувати це рішення. Про це йдеться у трансляції із зали суду.

Прокурори просили взяти Петра Порошенка під варту на два місяці з можливістю застави у мільярд гривень. Натомість суд ухвалив особисте зобов'язання до 19 березня 2022 року. Після завершення цього терміну запобіжний захід можуть змінити.

Особисте зобов'язання є найбільш м’яким запобіжним заходом. Відповідно до нього, підозрюваний має виконувати обов'язки, покладені на нього судом:

не виїжджати із Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти про зміну роботи або місця проживання;

здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Підозрюваному під розпис повідомляють про ці обов’язки та роз’яснюють, що в разі їхнього невиконання проти нього можуть застосувати жорсткіший запобіжний захід і грошове стягнення ㅡ від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (від 620 грн до 4 962 грн).

Адвокат Ілля Новіков, який представляє інтереси Порошенка, заявив, що рішення суду будуть оскаржувати. Cам Порошенко заявив, що рішення суду перешкоджатиме його політичній роботі. Мовляв, він запрошений щонайменше на три закордонні візити.

Що закидають Порошенку?

20 грудня 2021 року Петрові Порошенку оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: щодо фінансування тероризму, державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з можливою конфіскацією майна.

Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на 1,5 мільярда гривень та сприяння терористичним організаціям «ЛНР» і «ДНР».

Порошенка підозрюють у тому, що він за попередньою змовою з групою людей (зокрема, з представниками вищого керівництва Росії) сприяв діяльності «Л/ДНР», а ще - у купівлі вугілля на окупованих територіях за державні кошти. На думку слідства, своїми діями фігуранти зробили Україну енергетично залежною від РФ та бойовиків на Донбасі.

У цій справі, крім Порошенка, фігурантами вже є народний депутат Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин та бізнесмен у вугільній сфері Сергій Кузяра.

Захист Порошенка відкидає звинувачення. Адвокати експрезидента та він сам вважають справу політично мотивованою.

За матеріалами Громадського