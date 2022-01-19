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Кременчук, Політика, Україна, Світ

Кременчужани у Києві підтримали під судом Порошенка, якому обрали запобіжний захід

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 1 022 Коментарів: 7

 

Суд після перерви обрав запобіжний захід - особисте зобов'язання

Сьогодні, 19 січня, кременчужани вдруге за тиждень вирушили до Києва, щоб підтримати п'ятого президента України Петра Порошенка. Петру Порошенку інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації. Печерський суд Києва обрав запобіжний захід - особисте зобов'язання.

Депутат Кременчуцької міської ради від партії ЄС Богдан Лазоренко розповів ТЪ, що до Києва вирушили представники з усіх куточків Полтавщини: Кременчука, Горішніх Плавнів, Гадяча, Лубен, Миргорода, Хорола, Решетилівки, Полтави.

- На заході під судом було близько 2,5 тисяч людей. Суддя досить швидко обрав міру заходу. Після того, як зачитали ухвалу, Петро Олексійович вийшов та подякував за підтримку. Далі колона вирушила під офіс президента показати, що таке жива підтримка, а не підтримка у фейсбуці, - надав коментар у телефонному режимі Богдан Лазоренко.

Порошенку призначили особисте зобов'язання

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Петрові Порошенку у справі про закупівлі вугілля з окупованих територій у формі особистого зобов'язання. Адвокати Порошенка планують оскаржувати це рішення. Про це йдеться у трансляції із зали суду.

Прокурори просили взяти Петра Порошенка під варту на два місяці з можливістю застави у мільярд гривень. Натомість суд ухвалив особисте зобов'язання до 19 березня 2022 року. Після завершення цього терміну запобіжний захід можуть змінити.

Особисте зобов'язання є найбільш м’яким запобіжним заходом. Відповідно до нього, підозрюваний має виконувати обов'язки, покладені на нього судом:

  • не виїжджати із Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • повідомляти про зміну роботи або місця проживання;
  • здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Підозрюваному під розпис повідомляють про ці обов’язки та роз’яснюють, що в разі їхнього невиконання проти нього можуть застосувати жорсткіший запобіжний захід і грошове стягнення ㅡ від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (від 620 грн до 4 962 грн).

Адвокат Ілля Новіков, який представляє інтереси Порошенка, заявив, що рішення суду будуть оскаржувати. Cам Порошенко заявив, що рішення суду перешкоджатиме його політичній роботі. Мовляв, він запрошений щонайменше на три закордонні візити.

Що закидають Порошенку?

20 грудня 2021 року Петрові Порошенку оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: щодо фінансування тероризму, державної зради та сприяння діяльності терористичної організації. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з можливою конфіскацією майна.

Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на 1,5 мільярда гривень та сприяння терористичним організаціям «ЛНР» і «ДНР».

Порошенка підозрюють у тому, що він за попередньою змовою з групою людей (зокрема, з представниками вищого керівництва Росії) сприяв діяльності «Л/ДНР», а ще - у купівлі вугілля на окупованих територіях за державні кошти. На думку слідства, своїми діями фігуранти зробили Україну енергетично залежною від РФ та бойовиків на Донбасі.

У цій справі, крім Порошенка, фігурантами вже є народний депутат Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин та бізнесмен у вугільній сфері Сергій Кузяра.

Захист Порошенка відкидає звинувачення. Адвокати експрезидента та він сам вважають справу політично мотивованою.

За матеріалами Громадського

Фото: Богдан Лазоренко
5
Автор: Альона Душенко Фото: Богдан Лазоренко
Теги: Петро Порошенко суд Європейська Солідарність
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Коментарі: 7

227
1
ags:
Сьогодні, 17:16

Телефграф, это что за обновка такая? В новом году с новой командой? Ничего, ничего, а тут оп, и за пороха статейка. 

Этим судом ему и так отличный пиар сделали. Или это часть программы по восстановлению рейтинга?


9 10
177
ЯмЩик:
Сьогодні, 18:05

сколько Петро отстегнул? иль конфеток насыпал?


10 8
242
adf007:
Сьогодні, 18:11

Цитата: ags

Телефграф, это что за обновка такая? В новом году с новой командой? Ничего, ничего, а тут оп, и за пороха статейка. 

Этим судом ему и так отличный пиар сделали. Или это часть программы по восстановлению рейтинга?

А шо там янык не возвращается? Вроде ж собирался. Уверен что и к нему в поддержку приедут немало кременчужан ;)



У меня мнение насчёт всех политиков такое, как говил Кузьма


5 6
53
umz523:
Сьогодні, 18:21

 



Цитата: ЯмЩик

сколько Петро отстегнул? иль конфеток насыпал?

 по 2000 грн платили. в киеве ходили по общагам предлагали пойти на митинг в поддержку вора. послал на три буквы



жаль вора не посадили. я очень удивлен что из Кременчуга поехали поддерживать ворюгу. видать у людей оочень короткая память. 2000 грн дороже наверное


11 8
562
Кавоман:
Сьогодні, 18:46

Цитата: umz523

 



Цитата: ЯмЩик

сколько Петро отстегнул? иль конфеток насыпал?

 по 2000 грн платили. в киеве ходили по общагам предлагали пойти на митинг в поддержку вора. послал на три буквы



жаль вора не посадили. я очень удивлен что из Кременчуга поехали поддерживать ворюгу. видать у людей оочень короткая память. 2000 грн дороже наверное

Одін бєдний, но чісто одєтий дєдушка купіл пол-варєніка...

 

 


0 2
115
Oleg Olimp:
Сьогодні, 18:46

Цитата: umz523

 



Цитата: ЯмЩик

сколько Петро отстегнул? иль конфеток насыпал?

 по 2000 грн платили. в киеве ходили по общагам предлагали пойти на митинг в поддержку вора. послал на три буквы



жаль вора не посадили. я очень удивлен что из Кременчуга поехали поддерживать ворюгу. видать у людей оочень короткая память. 2000 грн дороже наверное

 

А чого ви заяву по цьому факту не написали?

Чи боєтесь сісти разом з Зеленським за наклеп?😅


7 3
562
Кавоман:
Сьогодні, 18:51

Цитата: Oleg Olimp
Цитата: umz523

 



Цитата: ЯмЩик

сколько Петро отстегнул? иль конфеток насыпал?

 по 2000 грн платили. в киеве ходили по общагам предлагали пойти на митинг в поддержку вора. послал на три буквы



жаль вора не посадили. я очень удивлен что из Кременчуга поехали поддерживать ворюгу. видать у людей оочень короткая память. 2000 грн дороже наверное

 

А чого ви заяву по цьому факту не написали?

Чи боєтесь сісти разом з Зеленським за наклеп?😅

То ж треба з пляшки встати, а йому на ній дуууже подобаєтьсяsmirk


4 2

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