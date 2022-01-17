Кременчужани в аеропорту зустрічають експрезидента Петра Порошенка (доповнено)

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 877

ДБР повідомила Петру Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Сам п’ятий президент України звинувачення відкидає

Сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повертається до України через аеропорт Жуляни. Зустрічати п'ятого президента приїхали представники з різних міст, серед яких представники з Кременчука.

Порошенку загрожує кримінальна відповідальність. Засідання суду про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку має відбутися 17 січня об 11.00.

Трансляція з аеропорту і суду у прямому ефірі

Зранку колишній президент і нинішній депутат від партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко прибув до аеропорту столиці Польщі – Варшави – для реєстрації на рейс.

Порошенка супроводжують дружина Марина, а також народні депутати з його партії Артур Герасимов, Олексій Гончаренко, Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Микола Княжицький і Ростислав Павленко.

Крім того, з ним летять його адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков. В аеропорту п’ятий президент фотографується з перехожими. Казав, що сон у нього був добрий і хвилюватися немає чого.

Відтак лідер «Європейської солідарності» з командою сіли на автобус, який повіз їх до літака на посадку.

Прибути до Києва Порошенко планував 17 січня о 9.10. Вже на 11.00 цього ж дня Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.

Раніше ДБР повідомила Петру Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Офіс генерального прокурора погодив клопотання про арешт Порошенка. Йдеться про схему постачання вугілля з ОРДЛО. Сам п’ятий президент України і лідер партії «Європейська солідарність» звинувачення відкидає.

На підозру одразу ж відреагували західні дипломатичні представництва. Вони застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції.

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Депутатка Кременчуцької міської ради від ЄС Лариса Гориславець розповіла ТЪ, що не було перешкоджань з виїздом до аеропорту Жуляни. Виїхав мікроавтобус з Кременчука напередодні ввечері. У Києві на мітингу доєдналася ще частина кременчужан.

- До нас в офіс партії дзвонили прості люди і питалися, чи є можливість узяти їх. Тобто, бажаючих підтримати більше, ніж поїхало. Враження прекрасні, надихаючі. Прихильники Порошенка раді побачитися і продемонструвати свою підтримку. На мітингу були представники партій Голос, Демсокира. Тобто, ця підозра Порошенка - це дійсно наступ на демократію і маніпуляції з законом, тому багато не лише партійців ЄС підтримують та відкрито про це говорять, - розповіла Лариса Гориславець.

За інформацією пресслужби Державного бюро розслідувань, в аеропорту слідчі ДБР намагалися вручити Петру Порошенку повістку про виклик до суду та копію клопотання по обрання запобіжного заходу.