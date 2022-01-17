ДБР повідомила Петру Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Сам п’ятий президент України звинувачення відкидає
Сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повертається до України через аеропорт Жуляни. Зустрічати п'ятого президента приїхали представники з різних міст, серед яких представники з Кременчука.
Порошенку загрожує кримінальна відповідальність. Засідання суду про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку має відбутися 17 січня об 11.00.
Трансляція з аеропорту і суду у прямому ефірі
Зранку колишній президент і нинішній депутат від партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко прибув до аеропорту столиці Польщі – Варшави – для реєстрації на рейс.
Порошенка супроводжують дружина Марина, а також народні депутати з його партії Артур Герасимов, Олексій Гончаренко, Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Микола Княжицький і Ростислав Павленко.
Крім того, з ним летять його адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков. В аеропорту п’ятий президент фотографується з перехожими. Казав, що сон у нього був добрий і хвилюватися немає чого.
Відтак лідер «Європейської солідарності» з командою сіли на автобус, який повіз їх до літака на посадку.
Прибути до Києва Порошенко планував 17 січня о 9.10. Вже на 11.00 цього ж дня Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.
Раніше ДБР повідомила Петру Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Офіс генерального прокурора погодив клопотання про арешт Порошенка. Йдеться про схему постачання вугілля з ОРДЛО. Сам п’ятий президент України і лідер партії «Європейська солідарність» звинувачення відкидає.
На підозру одразу ж відреагували західні дипломатичні представництва. Вони застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції.
Доповнено
Депутатка Кременчуцької міської ради від ЄС Лариса Гориславець розповіла ТЪ, що не було перешкоджань з виїздом до аеропорту Жуляни. Виїхав мікроавтобус з Кременчука напередодні ввечері. У Києві на мітингу доєдналася ще частина кременчужан.
Однак оточення п'ятого Президента України намагалися штучно створити передумови для того, щоб завадити слідчим ДБР виконати їх законні дії, - йдеться у повідомленні.
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