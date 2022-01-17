ХК «Кременчук» на порозі великих ювілеїв: 1700, 1500, 450, 300, 250…

Сьогодні, 09:41 Переглядів: 252

Сезон-2021/22 став для хокейного клубу «Кременчук» восьмим поспіль у чемпіонатах України. Кременчуцька команда за цей період найстабільніша за всіх, оскільки єдина хто брав участь у всіх змаганнях з сезону-2014/15. За сім попередніх турнірів кременчужани виграли золото у 2020 році, по три рази були срібними та бронзовими призерами. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу.

ХК «Кременчук» уже найближчим часом очікує чимало як командних ювілеїв, так особистих рекордів гравців. Вже цього сезону кременчужани закинуть 1500 шайбу в регулярному чемпіонаті, так як мають на своєму рахунку 1461 голів у 275 матчах (у середньому 5,31 гола за гру), з яких виграли 211 (77%) разів.

У плей-оф кременчуцька команда зіграла 55 матча, вигравши 31 раз (55%). Закинули 182 шайби (у середньому 3,31), так що можлива у вирішальних поєдинках на вибування ми побачимо 200 ювілейний гол «містян».

Цікаві ювілейні цифри можуть бути і у загальній сумі регулярки та плей-оф: 350 гра (зараз 330) та 1700 шайба (зараз 1643), та 250 перемога (зараз 242).

Найбільше ігор у складі кременчужан зіграв нападник Тимур Гриценко – 286 (237 в регулярці та 49 у плей-оф). Форвард виступає за кременчуцьку команду з сезону-2015/16, та залишився єдиним гравцем «містян», коли «Кременчук» виступав у півфіналі Континентального Кубка-2016 у французькому Руані. Якщо додати 3 поєдинки в єврокубку та 4 - у Кубку України-2022, то ювілейний 300 офіційний матч у складі кременчужан Гриценко проведе ще раніше (зараз 293). За шість сезонів у Кременчуці Тимур став чемпіоном, двічі срібним та тричі бронзовим призером. Перша гра у майбутньому плей-оф стане для нього 50-тою у поєдинках на вибуття. Він не пропустив жодної зустрічі кременчуцької команди з плей-оф-2015/16. У складі кременчужан Гриценко набрав 241 (108+133) бал, не за горами його 250 очок.

Іван Савченко провів найбільше серед нашій гравців ігор в чемпіонатах України – 430 (148 за кременчужан), ювілейні 450 зовсім поруч. Біля круглих цифр Всеволод Толстушко 343 (160 за «містян»), Олександр Горлушко 223 (156), Владислав Грицких 192 (192), Єгор Серанов 97 (97) та перший вихованець кременчуцького хокею в УХЛ – Гліб Варава 95 (95). У Давида Григоряна 85 (85). 147 поєдинків за кременчужан зіграв Олексій Ворона.

Вже цього сезону Андрій Денискін може закинути свій 50 гол за кременчужан (зараз 42).

А якщо додати зустрічі та голи «містян» в офіційних турнірах Континентального Кубка-2016 (3 гри, 4 шайби) та Кубку України-2022 (4, 17), то ці усі ювілеї можливо прискорити.

Так що готуємося до ювілеїв і чекаємо наших вболівальників на матчах ХК «Кременчук»!

Статистика «Кременчука» в національних чемпіонатах:

Регулярний чемпіонат України:

Зіграли матчів: 275

Виграли: 211

Програли: 64

Закинули шайб: 1461

Пропустили: 572

Плей-оф:

- Зіграли матчів: 55

- Виграли: 31

- Програли: 24

- Закинули шайб: 182

- Пропустили: 135