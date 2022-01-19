Бюджет виживання: що заклали на «розвиток» спорту в Кременчуці

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 590

Фінансування спорту на 2022 рік урізали на два мільйони гривень, здебільшого кошти передбачені на заробітну плату й оплату комунальних послуг

Трохи більше 44 мільйонів гривень виділять на розвиток спорту в Кременчуці на 2022 рік. Цього року у структурі видатків бюджету на спорт виділили 44 313 500 грн, це на 2 мільйони менше, ніж минулого року, та менше на три мільйони в порівнянні з 2020 роком.

Левова частка коштів, а саме 69% (минуло року було 58,1%) піде на виплату заробітної платні – 30 564 600 грн.

Ріст заробітної плати пов'язаний з тим, що збільшиться штатна чисельність працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл на 19 штатних одиниць:

«Авангард» - 17 штатних одиниць, із них: за рахунок передачі стадіону «Кредмаш» - 11, передачі колишнього приміщення УПК – 5; утворення бухгалтерської служби при спортивній школі (бухгалтер централізованої бухгалтерії переходить до штату спортивної школи) – 1 штатна одиниця;

СДЮШОР із боксу та СДЮСШ із дзюдо – по 1 особі, за рахунок утворення бухгалтерської служби при спортивній школі (бухгалтер централізованої бухгалтерії переходить до штату спортивної школи).

Штатна чисельність централізованої бухгалтерії зменшиться на 2 одиниці.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано 2 919 900 грн. Питома вага складає 6,5 % від загальної суми видатків галузі. Це трохи більше, ніж минулого року, проте майже у 2,5 раза менше за 2020 рік (6 390 700 грн).

Із загального фонду кошти також скерують на стипендії провідним та перспективним спортсменам міста. На підтримку 45 провідних спортсменів міста, зокрема учасників Олімпійських та Параолімпійських ігор, передбачено 1 200 000 грн. Цікаво, що у порівнянні з минулим роком збільшилася кількість спортсменів та час отримання стипендії. Замість 30 спортсменів – 45, замість 10 – 12 місяців, коли будуть отримувати стипендію. Проте розмір самого фонду на виплату стипендій залишився без змін.

У місцевому бюджеті передбачаються видатки на утримання 5 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮШОР із боксу, СДЮСШ із дзюдо, КДЮСШ «Авангард», КДЮСШ №1, КДЮСШ ім. Кисельова, МФК «Кремінь»), центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», централізованої бухгалтерії управління молоді та спорту, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, виплату стипендій найкращим спортсменам міста, на фінансову підтримку громадських організацій та комунальних підприємств галузі.

У бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік передбачено кошти для 7 комунальних закладів фізичної культури і спорту:

«Авангард» - 8 674 196 грн;

СДЮШОР із боксу - 4 990 880 грн;

СДЮСШ із боротьби дзюдо - 3 672 574 грн;

КДЮСШ №1 - 8 180 586 грн;

КДЮСШ імені В. Кисельова - 9 519 229 грн;

ЦФЗН «Спорт для всіх» - 1 235 666 грн;

«МФК «Кремінь» - 5 362 843 грн.

А також фінансова підтримка для 5 громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості:

2022 2021 2020 фінансування Асоціація футболу (раніше федерація) 300 000 200 000 200 000 збільшилося Шахово - шашковий клуб «Каїсса» 25 000 30 000 30 000 зменшилося Кременчуцька Федерація греко-римської боротьби «Спарта» - 25 000 50 000 не передбачене Кременчуцька федерація тхеквондо 100 000 150 000 50 000 зменшилося ГО «КДЮЦС Оріяна» 30 000 25 000 20 000 збільшилося ГО «Міська спортивна федерація боксу» 25 000 25 000 30 000 на рівні минулого року ГО «Хокейний клуб «Кременчук» - 600 000 - не передбачене ГО «Футбольний клуб «Кременчук» - 25 000 - не передбачене

Найбільше фінансування отримуватиме КДЮСШ імені В. Кисельова. У порівнянні з минулим роком об’єднана школа отримає більше коштів. Якщо у 2021 році передбачалося фінансування «Фавориту» – 2 083 656 грн – та ДЮСШ №2 – 6 652 553 грн, то на цей рік сума для об’єднаної школи збільшилася на 783 020 грн. Для МФК «Кремінь», навпаки, зменшили фінансування на 837 157 грн, це, можливо, пов’язано з тим, що стадіон «Кредмаш» передали на баланс «Авангарду».

Наступного року не побачать підтримку з боку міста: Кременчуцька Федерація греко-римської боротьби «Спарта», ГО «Хокейний клуб «Кременчук», ГО «Футбольний клуб «Кременчук». Незважаючи на зазначені суми, майже в усіх спортивних школах існує заборгованість за комунальні послуги, яка тягнеться з року в рік.

Видатки спеціального фонду для установ галузі фізичної культури і спорту передбачені в сумі 330 000 грн. Це на 245 000 грн більше, ніж минулого року. Ця цифра включає: видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ в обсязі 30 000 грн; капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 300 000 грн. Капітальні видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) планують використати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для належного функціонування закладів галузі.

Якщо 2018 рік був фінансовим сплеском у підтримці спорту, 2019 та 2020 рік – трималися на рівні, то 2021 та 2022 роки проходять під грифом виживання. Крім зменшення фінансування на оплату комунальних послуг (залишилися борги за минулий рік, підняття тарифів на комунальні послуги), зменшився розмір стипендій провідним спортсменам, підтримки організацій, взагалі не передбачене фінансування на ремонт спортивних закладів.