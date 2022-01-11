«Кременчук» виграв по булітах у «Харківських Берсеків»

Сьогодні, 22:55 Переглядів: 111

Сьогодні, 11 січня, хокейний клуб «Кременчук» виграв по булітах 4:3Б у «Харківських Берсеків» та наздогнав «Сокіл» у турнірній таблиці. Обидві команди мають по 28 очок, але кияни зіграли на одну гру менше.

«Харківські Берсерки» - «Кременчук» - 4:3 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0)

Шайби: 0:1 – Гриценко (Савченко, Баснєв), 01:09. 0:2 – Варава, 01:43. 1:2 – Александров (Секірко, - більш.), 08:30. 3:1 – Забавін (Созонов, Серанов), 27:32. 3:2 – Абаджян (Лапков, Александров), 39:27. 3:3 – Канаплін (Секірко, Лапков, - більш.), 42:21. 4:3 – Гриценко (переможний булліт)

«Берсерки»: Шевчук; Александров – Жигалов, А. Лесников – Шамардін, Канаплін – Наливайко; Лапков – Секірко – Абаджян, Сиротенко – Пойманов – Остапенко, Гузенко – Мельников – Кашевко. Тренер – Ігор Шаманський

«Кременчук»: Гордюшин; Тимофєєв – Толстушко, Серанов – Савченко, Сеник – Глухов, Грицьких – Матусевич; Казьянін – Дубінін – Денискін, Баснєв – Варава – Гриценко, Созонов – Горлушко – Хришпенц, Забавін – Коробов – Сібілевич. Тренер – Олександр Савицький

Харків’яни у матчі на арені «Айсберг» були номінальними господарями, через проблеми із льодом у рідному місті. Склад «Берсерків», через внутрішні труднощі зазнав чималих змін, і у першому в році матчі залишався сюрпризом до останньої миті, а кременчужани вийшли на поєдинок без декількох лідерів. Після чотирьох матчів протягом чотирьох днів у Кубку України перепочинок отримали оборонець Давид Григорян і нападник Олексій Ворона. Крім того, через травму в лазареті знаходиться захисник Олександр Яковлєв.

«Кременчук» впевнено розпочав гру і, здавалося б, приголомшив суперника двома швидкими шайбами Тимура Гриценко та Гліба Варави вже на другій хвилині. Проте харків’яни не посипалися і скоротили рахунок – чемпіон України 2020 році у складі кременчужан, а нині оборонець харків’ян Олександр Александров у більшості скоротив рахунок.

У другому періоді «містяни» обрушили шквал атак на ворота гостей, та Забавін зробив рахунок 3:1. А надалі, цей матч можна сміливо назвати бенефісом екс-голкіпера «Кременчука» Михайла Шевчука. Впродовж гри він впорався з багатьма гольовими моментами суперника і ледь не допоміг «Берсеркам» створити одну з найгучніших сенсацій чемпіонату. Та ще харків’янин Абаджян за 33 секунди до перерви закинув шайбу у «роздягальню» кременчужанам.

На початку третього періоду вдруге реалізувавши більшість (Канаплін) і дотягши там до овертайму, харків’яни мали всі шанси вирвати перемогу. Через грубість наприкінці основного часу від нападника господарів Іллі Казьяніна «Кременчук» майже весь овертайм грав у меншості, так як форвард отримав вилучення на 5 хвилин. Тепер майстерність змушений був демонструвати вже голкіпер «містян» Микита Горбушин. Він впорався з завданням спершу в ігровий час, а потім пропустив лише один з чотирьох кидків (від Александрова) у післяматчевій серії. Натомість «Кременчук» три з чотирьох своїх буллітних спроб реалізував – відзначилися Грицьких, Денискін і Гриценко. У підсумку кременчужани перемогли 4:3Б.

Головний тренер "Харківських Берсеків" Ігор Шаманський:

- Приємне відчуття, адже набрали з одним із лідерів чемпіона один бал, бо ми не розраховували на такий результат. Довго не грали, мало тренувалися, але пацани вийшли, увімкнули характер. Перед грою сказали, щоб грали чіпко та щільно. Бо нам грати у такому стані, у неоптимальному складі, з такою командою, як «Кременчук», інакше неможливо. Виконали установку, завдання, спасибі хлопцям за характер та бійцівські якості, за бажання та волю до перемоги.

- Ваша команда вже на початку програвала 0:2, що сталося?

- На старті «Кременчук» приголомшив нас, хоча це було зрозуміло та очікувано. Але ми не думали, що пропустимо швидкі дві шайби. Гравців багато у нас нових, розгубилися, але згодом молодці, зібралися. Можливо і «Кременчук» десь заспокоївся, і ми увійшли в тонус, ігровий ритм, і надалі потихеньку почали чіплятися за результат. Зрозуміло, що ініціативою володів «Кременчук», але ми десь вирівняли гру та добре оборонялися. Гра забувається – рахунок залишається, тому ми задоволені сьогодні.

- Кого виділили сьогодні у своїй команді?

– Однозначно вся команда билася на рівних, але воротар Михайло Шевчук нас сьогодні врятував. Він давно не грав, йому випав шанс і він ним скористався. Я дуже радий за нього – у нас гарний воротар.

- Що не вистачило Вам у серії булітів?

- Майстерності. У хокеїстів «Кременчука» таки майстерність вища, у нас деякі вперше били буліти. Може і втома вже десь далася взнаки, та й це лотерея в чомусь. Кременчужани у цьому компоненті були сьогодні сильнішими.

Наступну гру «Кременчук» зіграє 14 січня о 18:30 знову на арені «Айсберг». Суперником кременчужан стане броварський БСФК.