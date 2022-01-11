У Кременчуці 56 нових випадків коронавірусу: серед хворих немовля

Сьогодні, 20:17 Переглядів: 0

Сьогодні, 11 січня, в Кременчуці зареєстрували 56 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 28 жінок віком від 35 до 80 років, 27 чоловіків віком від 18 до 74 років та одномісячне немовля. Із них 46 перебувають на амбулаторному лікуванні, а ще 10 - лікуються в інфекційних шпиталях, із них два вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 76 пацієнтів.

Одужало 111 кременчужан.

На жаль, 79-річний невакцинований чоловік помер.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 18 171 випадок хвороби: одужало 16 860, померло 660.