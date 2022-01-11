На Полтавщині з 10 метрів упав монтажник, який будував басейн

11 січня, близько 12.00, у Миргороді на місцевому стадіоні травмувався чоловік. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Про травмування будівельника правоохоронці дізнались від медиків.
Слідчий вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Обставини та причини травмування чоловіка з'ясовує слідство.
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