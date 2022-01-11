На Полтавщині з 10 метрів упав монтажник, який будував басейн

Сьогодні, 18:25 Переглядів: 812 Коментарів: 1

11 січня, близько 12.00, у Миргороді на місцевому стадіоні травмувався чоловік. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Про травмування будівельника правоохоронці дізнались від медиків.

- За попередніми даними, 59-річний чоловік впав з висоти близько 10 метрів під час виконання монтажних робіт при будуванні басейну. Постраждалого ушпиталили до лікарні. Наразі медики встановлюють ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, отриманих унаслідок падіння, - розповів Сергій Сергієнко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Миргородського райвідділу поліції.

Слідчий вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Обставини та причини травмування чоловіка з'ясовує слідство.