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Надзвичайні новини

На Полтавщині з 10 метрів упав монтажник, який будував басейн

Сьогодні, 18:25 Переглядів: 812 Коментарів: 1

 

Чоловік в лікарні

11 січня, близько 12.00, у Миргороді на місцевому стадіоні травмувався чоловік. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Про травмування будівельника правоохоронці дізнались від медиків.

- За попередніми даними, 59-річний чоловік впав з висоти близько 10 метрів під час виконання монтажних робіт при будуванні басейну. Постраждалого ушпиталили до лікарні. Наразі медики встановлюють ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, отриманих унаслідок падіння, - розповів Сергій Сергієнко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Миргородського райвідділу поліції.

Слідчий вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Обставини та причини травмування чоловіка з'ясовує слідство.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: травматизм
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Коментарі: 1

597
1
Туся:
Сьогодні, 20:05

Можливо, вже застарий для монтажних робіт на висоті??


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