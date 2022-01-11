Полтавка випала з другого поверху і померла

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11 січня, близько 12.00, надійшло повідомлення від медиків, що з вікна другого поверху багатоквартирного будинку на вулиці Великотирнівській у Полтаві випала жінка.

Слідчо-оперативна група поліції встановила особу потерпілої. Нею виявилась 56-річна місцева мешканка.

Медики госпіталізували травмовану до реанімаційного відділення обласної лікарні. На жаль, від отриманих травм полтавка за кілька годин померла.

Наразі обставини та причини події з’ясовує слідство.