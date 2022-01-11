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Надзвичайні новини, Полтавщина

Полтавка випала з другого поверху і померла

Сьогодні, 18:17 Переглядів: 613

Поліція з'ясовує обставини

11 січня, близько 12.00, надійшло повідомлення від медиків, що з вікна другого поверху багатоквартирного будинку на вулиці Великотирнівській у Полтаві випала жінка.

Слідчо-оперативна група поліції встановила особу потерпілої. Нею виявилась 56-річна місцева мешканка.

Медики госпіталізували травмовану до реанімаційного відділення обласної лікарні. На жаль, від отриманих травм полтавка за кілька годин померла.

Наразі обставини та причини події з’ясовує слідство.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: випала з вікна
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