Полтавка випала з другого поверху і померла

Поліція з'ясовує обставини
11 січня, близько 12.00, надійшло повідомлення від медиків, що з вікна другого поверху багатоквартирного будинку на вулиці Великотирнівській у Полтаві випала жінка.
Слідчо-оперативна група поліції встановила особу потерпілої. Нею виявилась 56-річна місцева мешканка.
Медики госпіталізували травмовану до реанімаційного відділення обласної лікарні. На жаль, від отриманих травм полтавка за кілька годин померла.
Наразі обставини та причини події з’ясовує слідство.
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