Уже не з січня, а з лютого: правоохоронцям обіцяють підвищити зарплати

Виділили 1 млрд грн з бюджету
З лютого 2022 року в Україні збільшать зарплату правоохоронцям. Про це повідомив у Facebook міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
За словами Монастирського, у держбюджеті на 2022 рік на це передбачено додаткові 2,8 млрд грн — лише на зарплати Нацполіції виділили 1 млрд грн.
Міністр також нагадав, що президент доручив уряду підвищити зарплати працівникам системи МВС на 10% із 1 лютого. Це стосується поліцейських, рятувальників, прикордонників, співробітників Нацгвардії та міграційної служби.
Нагадаємо, що раніше голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що українські поліцейські отримають перше підвищення зарплати наприкінці січня, наступне очікується у квітні.
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