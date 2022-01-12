Уже не з січня, а з лютого: правоохоронцям обіцяють підвищити зарплати

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 76

З лютого 2022 року в Україні збільшать зарплату правоохоронцям. Про це повідомив у Facebook міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

— Головний підхід — підвищувати зарплати й виплати необхідно системно й планово, базуючись на досягненні конкретних результатів роботи. Команда МВС шукала рішення цієї непростої проблеми. І з нового року є перші результати, — написав він.

За словами Монастирського, у держбюджеті на 2022 рік на це передбачено додаткові 2,8 млрд грн — лише на зарплати Нацполіції виділили 1 млрд грн.

Міністр також нагадав, що президент доручив уряду підвищити зарплати працівникам системи МВС на 10% із 1 лютого. Це стосується поліцейських, рятувальників, прикордонників, співробітників Нацгвардії та міграційної служби.

Нагадаємо, що раніше голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що українські поліцейські отримають перше підвищення зарплати наприкінці січня, наступне очікується у квітні.