«У понеділок/вівторок отримаємо проєкт перекриття»: Малецький про перекриття дороги на Першому Занасипу

Сьогодні, 13:37 Переглядів: 422

Міський голова розповів про найближчі перпективи ремонту дороги по вулиці Кучми та перекриття дороги для будівництва нового мосту

На засіданні виконкому міський голова Віталій Малецький відповів на питання «Телеграфа» коли планують перекриття дороги на Першому Занасипу у зв’язку з будівництвом мосту.

- У понеділок/вівторок ми отримаємо проєкт перекриття дороги від компанії Догуш й будемо максимально швидко це робити. Щоб роботи з будівництва мосту продовжилися. Ми з ними відпрацювали й деякі інші питання щодо руху транспорту, тимчасових розв’язок для руху будівельних механізмів. Буде велика кількість переміщення бетону через вулицю Велика набережна та Флотська, - сказав міський голова.

За його словами, найближчим часом на сайті мерії Кременчука має з’явитися проєкт рішення про перекриття дороги та організації об’їзду транспорту.

Щодо ремонту на вулиці Кучми, яка стане основною для об'їзду транспорту на Першому Занасипу, мер додав:

- Ремонт на вулиці Кучми розпочнеться після того, як погода дозволить виконувати технічні операції.