Хто завтра залишиться у Кременчуці без світла

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 443

Причина - проведення заздалегідь запланованих ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 10 січня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста. З 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія за адресами: вул. Аерофлотська

вул. Академіка Герасимовича,

вул. Білецьківська

просп. Полтавський,

вул. Некрасова,

вул. Хортицька,

вул. Размислова

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