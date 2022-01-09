Хто завтра залишиться у Кременчуці без світла
Сьогодні, 13:04
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Причина - проведення заздалегідь запланованих ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 10 січня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 8.00 до 17.00 буде відсутня електроенергія за адресами:
- вул. Аерофлотська
- вул. Академіка Герасимовича,
- вул. Білецьківська
- просп. Полтавський,
- вул. Некрасова,
- вул. Хортицька,
- вул. Размислова
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