1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук

Закинути ялинки в центрі та скинуті у річку Сухий Кагамлик: як у Кременчуці боролися з невідповідальними продавцями

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 619

 

Прибирали непроданих зелених красунь кілька днів

У Кременчуці кілька днів боролися з наслідками непроданих та покинутих ялинок. Частина ялинок ще 2 січня валялися на центральній вулиці Першотравневій. А хтось з кременчужан додумався скинути нерозпродані зелені дерева у річку Сухий Кагамлик. Їх комунальні служби змусили з річки виловлювати ялинки, щоб очистити Сухий Кагамлик.

- Зранку 2 січня центральна вулиця Першотравнева була завалена кинутими ялинками, - зауважив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому.

На наступний рік рекомендували, щоб перед тим як давати підприємцям місце під реалізацію ялинок – сфотографувати й після цього зробити фотозвіт. Щоб надалі не виникало питань.

Кременчук не єдине місто, яке відзначилося зеленим нашестям неприбраних та викинутих ялинок. В Одесі торговці облили дизельним паливом понад 2,5 тисячі непроданих ялинок. Оскільки їх не можна використати як добриво, або згодувати тваринам – дерева вивезти на звалище.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: ялинка ялинки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх