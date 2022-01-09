Закинути ялинки в центрі та скинуті у річку Сухий Кагамлик: як у Кременчуці боролися з невідповідальними продавцями

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 619

У Кременчуці кілька днів боролися з наслідками непроданих та покинутих ялинок. Частина ялинок ще 2 січня валялися на центральній вулиці Першотравневій. А хтось з кременчужан додумався скинути нерозпродані зелені дерева у річку Сухий Кагамлик. Їх комунальні служби змусили з річки виловлювати ялинки, щоб очистити Сухий Кагамлик.

- Зранку 2 січня центральна вулиця Першотравнева була завалена кинутими ялинками, - зауважив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому.

На наступний рік рекомендували, щоб перед тим як давати підприємцям місце під реалізацію ялинок – сфотографувати й після цього зробити фотозвіт. Щоб надалі не виникало питань.

Кременчук не єдине місто, яке відзначилося зеленим нашестям неприбраних та викинутих ялинок. В Одесі торговці облили дизельним паливом понад 2,5 тисячі непроданих ялинок. Оскільки їх не можна використати як добриво, або згодувати тваринам – дерева вивезти на звалище.