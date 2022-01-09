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Кременчук

«Він пофарбував птахів! Й розповідає дітям, що це роботи»: Малецький наказав розібратися з різнокольоровими голубами

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 445

 Чоловіка з площі намагалися прибрати як правоохоронці так і представники управління розвитку підприємництва

Міський голова Кременчука Віталій Малецький наказав розібратися з різнокольоровими голубами, які знаходяться під центральною ялинкою міста. З відповідним проханням він звернувся до керівника управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмили Жорняк на засіданні виконкому.

- Що це за пофарбовані голуби на площі Перемоги? – запитав мер у Людмили Жорняк.
- Голуби не належать до повноважень управління, але ми все одно… - намагалася відповісти Людмила Жорняк.
- Вони ж гроші за це беруть? Те, щоб з ними фотографувалися. Хай оформлюють як пайову.
- У цього громадянина немає ніяких документів на птахів. Ми з поліцією випроваджували з площі.
- Зверніться до зоозахисників. Він пофарбував птахів! Тих у рожевий, тих у синій. Це ж знущання. Стоїть розповідає дітям, що це роботи… - додав мер.

Віталій Малецький запропонував, якщо власник голубів не надасть відповідних документів на птахів – відібрати пернатих й передати Віталію Дедюріну у Міський сад, щоб відмив голубів та піклувався про них.

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Автор: Альона Душенко
Теги: голуби ялинка
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